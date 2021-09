Care este averea lui Alex Bodi. Omul de afaceri duce o viață luxoasă

In articol:

Alex Bodi este unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri din România. Aceasta este un adevărat mister, mai ales după ce numele lui a fost asociat cu numeroase afaceri ilegale. A afișat mereu o viață opulentă, dar la ce sumă se ridică averea acestuia și cum a dobândit-o?

Care este averea lui Alex Bodi

Alex Bodi s-a născut la Mediaș, într-o familie modestă. Împins de nevoi, acesta a părăsit țara la vârsta de 18 ani, împreună cu familia. Ajuns în Spania, omul de afaceri a câștigat primii bani din fotbal, dar și din munca depusă pe un șatier.

În cadrul unui interviu, Alex Bodi a povestit cum a început să vândă aur cu acte false, după ce a investit toți banii într-un club din Spania. După experiența ilegală, a fost nevoit să o ia de la capăt, iar un real ajutor pentru acesta au fost părinți, care și-au vândut apartamentul pe care abia îl cumpăraseră în Spania și cele trei mașini ale familiei.

„ Au fost momente cand nu aveam ce sa mananc. Am fost pus in multe situatii urate. Am avut o cumpana, chiar doua, ultima a fost mai dificila, desi crederam ca nu o sa se mai termine”, a mărturisit Alex Bodi.

Următoarea afacere în care s-a implicat a fost comerțul cu mașini, un bussines care i-a deschis porțile către un parteneriat cu un milionar croat, care deține mai multe mine de aur în Africa, companie care are

sediul la Stuttgart, în Germania și care a înființat prima cripto-bancă licențiată din lume, ajungând la un capital de 100 milioane de dolari.

În prezent, Alex Bodi încasează anual un milion de euro, iar de-a lungul celor nouă ani de la înfințare companiei, vânzările totale au ajuns de 10 milioane de euro. Pe lângă această afacere, pe numele lui este înregistrată și firma „Voica&Bodi SRL”, din Spania, la care este administrator și asociat cu un prieten.

A fost înființată în anul 2010 și se ocupă cu „exploatarea spațiilor comerciale de agrement, de catering și de afaceri de toate tipurile-alte tipuri de cazare”.

Deși majoritatea afacerilor din întreaga lume au fost afectate de pandemie, Alex Bodi a știut unde să investească, și și-a ridicat o afacere de 3 milioane de euro, în turism. Mai exact, a cumpărat cel mai mare hotel din orașul său natal, care în 2012, imobilul se afla în paragină. Noua

Alex Bodi, colecție impresionantă de mașini de lux

achiziție, care se află în centrul orașului Mediaș, are 4 stele și deține 96 de camere. Înainte de această achiziție, Alex Bodi a scos bani frumoși din afacerea cu lingourile de aur, cea din care făcea parte și Mario Iorgulescu.

Pe lângă toate aceste afaceri de milioane de euro, omul de afaceri are și o colecție impresionantă de mașini de lux, cea mai recentă achiziție fiind un SUV Lamborghini Urus cu motov V8 twin-turbo de 4.0 litri, care dezvolta 650 de cai putere si 850 Nm.

La colecția acestuia se adaugă și un Lamborghini Aventador SV, un Ferrari Pista 488, un Rolls-Royce Wraith cu motor V12, o limuzină Mercedes-Maybach S 650 cu motor V12, un Mercedes-AMG G 63 cu V8, dar și un avion privat care valorează 13 milioane de dolari.

Alex Bodi mai deține și un palat în zona Pipera din Capitală, pe care la un moment dat a dorit să îl vândă cu 875.000 de euro.