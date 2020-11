Care este, de fapt, povestea lui Zanni de la Chefi la Cuțite. Este cu adevărat orfan?

Zanni [Sursa foto: Instagram]

Unul dintre concurenții de la Chefi la cuțite are o poveste de viață absolut impresionată. În vârstă de 22 de ani, Zanni face parte din trupa lui Alex Velea, deși nu a avut o viață deloc ușoară.

Zanni, poveste impresionantă de viață

Tânărul a fost abandonat de părinții lui la o vârstă destul de fragedă și au plecat în Grecia. Cântărețul a crescut în condiții grele de imaginat și a făcut tot posibilul să își depășească condiția și să evolueze. Până la vârsta de 6 ani a stat într-un orfelinat, dar viața nu i-a întors definitiv spatele.

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni.

Chiar dacă a avut parte de multe momente neplăcute de-a lungul vieții sale, Zanni a făcut tot posibilul să treacă peste acestea și să meargă mai departe. Așa s-a cunoscut și cu Alex Velea, i-a dat mesaj pe Instagram, iar de acolo lucrurile au mers foarte bine pentru tânăr. La momentul actual, participă la o emisiune culinară și este scoate piese.

”Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a mai spus tânărul.