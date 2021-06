Care este, de fapt, relația dintre Carmen de la Sălciua și Cosmin Isăilă, fostul ei iubit, după despărțire: „ Acum trei zile am...”

Carmen de la Sălciua 14:20, iun 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Carmen de la Sălciua niciodată nu a încetat să creadă în iubire și că îș va găsi jumătatea, chiar și după ce mariajul ei a ajuns la final. În urmă cu ceva timp, ea și Cosmin Isăilă au format un cuplu, dar relația nu a mai mers, iar acum doi ani de zile au decis să meargă pe drumuri separate.

Cum se înțelege Carmen de la Sălciua cu fostul iubit

Iată în ce relații au rămas de atunci.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu de mai bine de doi ani de zile, cei doi au rămas în relații foarte bune, de prietenie. Cei doi continuă să vorbească la telefon, să-și dea sfaturi și să se asigure că fiecare este bine. Cosmin Isăilă spune că nu are niciun motiv ca să nu continue să se intereseze de fosta iubită, mai ales că despărțirea lor nu a fost un cu scântei, ci ambii au fost de acord să-i pună capăt.

Carmen de și Cosmin Isăilă

„Eu am o relație de prietenie cu Carmen, cred că acum trei zile am vorbit la tefelon sau acum două zile. Relație de prietenie și atât. N-am avut niciun fel de conflict aprins ca să nu mai ținem o prietenie apropiată. Am mai vorbit, am mai discutat, e ok”, a declarat fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua pentru Antena Stars.

Cosmin Isăilă este singur în aceste moment

Fostul iubit al artistei a dezvăluit că este singur și că nu ar spune nu unei noi relații, însă, înainte trebuie să găsească persoana potrivită.

„Am venit singur la eveniment, pentru că sunt o grămadă de femei frumoase pe aici. Am venit în primul rând pentru Ciprian și în al doilea să rând să văd cum e un eveniment așa frumos.(...) Multe importante nu am făcut. Ne bucurăm că am scăpat de pandemie. A fost foarte greu pentru noi. Nu evenimente, nu turiști. Sibiul a fost chiar încercat la maxim de chestia asta. Am reușit să ne descurcăm, dar ne-a fost dor de evenimente”, a mai adăugat el.