Care este marea dezamăgire a lui Ilie Năstase! “Dacă nu facem nimic, o să investim de 10 ori mai mult în sănătate!” | INTERVIU EXCLUSIV

Ilie Năstase a fost nevoit să rabde în carieră pentru a-și face debutul în marile turnee de tenis ale lumii, în principal din cauza sistemului comunist în care a crescut.

Ilie Năstase: „Dacă noi nu investim în sport, o să investim de 10 ori mai mult în sănătate.”

Acum, Nasty este dezamăgit să vadă rezultatele lipsei de strategie în sportul din România, în ciuda faptului că există finanțare din partea statului.

Ilie Năstase atrage atenția că sportul nu face parte cu adevărat din educația copiilor din România și, în consecință, baza de selecție pentru grupele de performanță scade și, mai important, sănătatea copiilor are de suferit pe termen lung.

„Dacă noi nu investim în sport, o să investim de 10 ori mai mult în sănătate. Copii noștri nu vor știi să meargă, dapăi să alerge. Țările civilizate asta fac, bagă bani foarte mulți în copil. Trebuiau să facă 500 de gărdinițe pentru copii, să învețe sport de mici și proiectul a căzut. Voiam și eu să fac treaba asta. E un lucur foarte rău că nu s-a întâmplat”

, le-a spus resemnat Ilie Năstase jurnaliștilor WOWbiz.

Chiar dacă sportul nu primește, în viziunea lui Năstase, sprijin adevărat din partea statului în România, reușitele sportivilor precum David Popovici, dublu campion mondial la înot, la Budapesta, și Alexia Tatu, campioană la

Wimbledon Sub-14, într-o finală 100% românească, încă țin sus steagul țării noastre.

„Eu n-am știut că există Sub-14. Asta ne dă încredere. Din păcate, eu n-am ieșit din România până la 20 de ani, care este o greșeală enormă a federației și a comuniștilor. Colegii mei deja jucau de 3-4 ani la Wimbledon, la Roland Garros, la US Open. Primul meu US Open a fost la 23 de ani și l-am bătut pe Stan Smith, și am pierdut în Turul III cu Rosewall. După 3 ani am câștigat US Open”, a adăugat Ilie Năstase.

Ilie Năstase: „Nu se poate ca acele terenuri de la BNR, care au o tradiție de peste 100 de ani, să rămână în paragină.”

O altă mare nemulțumire a lui Nasty este legată de starea deplorabilă în care a ajuns fosta bază Progresul, unde acesta a făcut primii pași în tenis. Pe Stadionul Național nu se mai joacă meciuri din 2009, de când FC Național a dat faliment, și Arenele BNR au rămas, în cea mai mare parte, nefolosite, de când Ion Țiriac a mutat la Budapesta turneul ATP pe care-l organiza anual la București.

„Nu se poate ca acele terenuri de la BNR, care au o tradiție de peste 100 de ani, să rămână în paragină. Nu se poate! Dacă reușesc...deși nu cred că reușesc, pentru că domnul guvernator e prea puternic. Dacă făcea ceva acolo, nu ne supăram. Turneul există de 25 de ani, meciuri de Cupa Davis, finala...Nu ne mai lasă! Toată tradiția în care noi am pus pasiune și am făcut tot posibilul s-o cunoască toată lumea...domnul Isărescu ne-a luat-o!”, a declarat revoltat Ilie Năstase.

Deși, la nivelul bugetului alocat pentru sport, există suficienți bani pentru performanță, problema cea mai mare rămâne, în opinia lui Ilie Năstase, împărțirea inechitabilă a banilor între federațiile sportive.

„La noi se dau la minister niște bani și fiecare federație primește, dar nu primește corect. Federației Române de Tenis, care are rezultate și face performanță, i se dă cel mai puțin sau deloc. Deci nu există fair play-ul ăsta de împărțire a banilor. Văd că toți banii se duc la Comitetul Olimpic...păi nu toate sporturile sunt olimpice”, a mai spus Ilie Năstase.