Care este motivul pentru care Ioana Simion nu mai divorțează de Ilie Năstase? Primele declarații ale brunetei despre retragerea cererii de divorț

Frumoasa brunetă a ales să îl ierte pe marele tenismen și să-l lase pe acesta să facă în continuare parte din viața ei, după ce în urmă cu 3 luni a depus actele de întrerupere a căsătoriei la judecătoria Hărșova.

Care a fost cauza care a dus la retragerea cererii de divorț?

După zile bune în care divorțul dintre Ioana Simion și Ilie Năstase a fost în atenția presei, soția fostului tenismen a surprins pe toată lumea cu decizia ei. Partenera de viață a lui Ilie Năstase și-a dat seama că despărțirea ar fi fost o greșeală, deoarece sentimentele dintre ea și soțul ei nu au dispărut, ci sunt din ce în ce mai puternice.

Mai mult, un al motiv care a făcut-o pe Ioana să își retragă cererea ar fi fost faptul că Ilie are mare nevoie de ea și nu îl poate lăsa singur: "Probabil că l-au ajuns toate și că mai are și el scăpări, dar în perioada asta chiar a fost ok. Doar eu îi sunt alături și atât. Îi iubesc prietenii lui Ilie, dar vă dați seama că nu pot veni prietenii lui Ilie să stea cu el. Îi iubesc, îi respect, sunt niște oameni deosebiți, doar că eu sunt cea care stă cu el mai tot timpul și el are nevoie de mine", a declarat bruneta într-o emisiune TV.

A fost susținută Ioana de fiul ei în această decizie?

Fiul Ioanei Simion pare că nu a dorit să se amestece în relația dintre mama lui și Ilie Năstase, dar a avut încredere în alegerile făcute de Ioana. Întrebată în aceeași emisiune care a fost reacția băiatului când a aflat că aceasta nu mai divorțează, bruneta a povestit că fiul ei o susține mereu și știe că mama lui ia cele mai bune decizii.

Ioana Simion și Ilie Năstase ar fi trebuit să aibă prima înfățișare în cazul divorțului pe 24 iunie, însă partenera de viață a fostului tenismen s-a răzgândit. Cei doi au revenit la sentimente mai bune după ce au stat un timp separați, semn că distanța i-a făcut să realizeze ce simt cu adevărat unul față de celălalt.