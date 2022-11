Care este relația lui Florin Piersic Jr. cu tatăl său. „Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută”

In articol:

Florin Piersic Jr. a afirmat dintotdeauna că nu a avut o relație prea apropiată cu tatăl său, marele actor Florin Piersic. Deși Piersic Jr. a reușit să-și clădească o carieră admirabilă în teatru și film, urmându-și tatăl, între cei doi a existat mereu o ruptură.

Care este relația lui Florin Piersic Jr. cu tatăl său

Relația lui Florin Piersic Jr. cu tatăl său a fost întotdeauna un subiect delicat, întrucât între cei doi au existat mai multe divergențe de-a lungul timpului. Piersic Jr. a mărturisit că se întreba mereu în tinerețe de ce nu are o legătură apropiată cu tatăl său.

„Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relaţie reală. E o relaţie corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înţeleg, dar acum…”, a mărturisit fiul lui Florin Piersic în emisiunea Marius Tucă Show, potrivit click.ro.

Actorul a mai povestit despre întâlnirea dintre el și tatăl său, la o perioadă de un an în care nu se văzuseră. Piersic Jr. a mărturisit că atitudinea rece a tatălui său i-a adus un sentiment de dezamăgire.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză.

Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine… Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva…”, a povestit Florin Piersic Jr. pentru sursa menționată mai sus.

Cine este mama actorului Florin Piersic Jr.

Cu toții știu cine este tatăl actorului Florin Piersic Jr., însă puțini cunosc faptul că mama artistului, Tatiana Ieckel, a activat și ea în domeniul teatrului.

Tatiana Ieckel s-a născut pe 10 octombrie 1932 la Iași și a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale. Mai apoi, mama lui Florin Piersic Jr. a fost repartizată la Teatrul Mic, unde a jucat până la momentul pensionării. Tatiana Ieckel a murit în luna mai a anului 2017, la 84 de ani, lăsând un gol imens în sufletul iubitorilor de teatru.

Actrița a fost căsătorită cu Florin Piersic timp de 14 ani, fiind prima soție a marelui actor, care i-a dărut și un fiu, pe Florin Piersic Jr. Povestea lor de dragoste a început la Paris, în 1958 și a durat până în anul 1974, când au divorțat.

sursă: click.ro