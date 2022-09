Care este secretul Mariei Dragomiroiu pentru un păr lung și sănătos. Iată ce face artista cu părul ei după ce se tunde

In articol:

Maria Dragomiroiu reprezintă un adevărat etalon pentru ce înseamnă părul lung și mătăsos. Artista, în vârstă de 67 de ani, se mândreste cu o podoapă capilară deosebită, pe care o întreține cu multă dragoste și atenție.

Care este secretul Mariei Dragomiroiu pentru un păr lung și sănătos

Maria Dragomiroiu se mândrește cu cel mai lung păr din showbiz-ul românesc. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit care este secretul pentru menținerea unei podoabe capilare atât de sănătoase. Artista a mărturisit ca nu merge niciodată la salon, ci preferă să se aranjeze singură acasă.

„Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez, părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon, nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie şi trebuie să am loc, apă curgătoare multă, cu duşul, să îl simt eu la mână că este foarte bine limpezit şi ştiu când e gata.”, a mărturisit Maria Dragomiroiu.

Chiar dacă are un păr atât de sănătos, Maria Dragomiroiu a întâmpinat și ea probleme cu căderea podoapei capilare. Interpreta a mărturisit ca “salvarea” sa a fost săpunul de casă.

„Odată, acum mai mult de 15 ani, într-o emisiune a Mihaelei Rădulescu, am spus că atunci când mi-a căzut foarte mult părul, nu l-am putut opri decât spălându-l cu săpun de casă, şi făcând un tratament cu ou, ulei de ricin şi ulei de măsline, amestecate şi date pe păr. Asta am făcut acum 15-20 de ani.

Acum nu mai e aşa pentru că nu puteam să merg cu săpunul de casă peste tot pe unde am fost prin lumea asta mare, că nu puteam să trec de vamă, aş fi avut probleme, dar nu mi-a mai trebuit. Părul s-a redresat.(...) De ani de zile mă spăl o dată pe săptămână cu şampon şi cu balsam.”, a spus Maria Dragomiroiu.

Ce face Maria Dragomiroiu cu părul său după ce se tunde

După ce se tunde, Maria Dragomiroiu a mărturisit că nu alege să arunce părul la coșul de gunoi sau în toaletă. Interpreta de muzică populară are un adevărat ritual cu părul tuns, menționând că ceea ce alege să facă cu el este un semn de iubire.

„Nimic. Doar iubirea! Niciodată nu îmi arunc părul în chiuvetă sau în toaletă, cum fac alţii, din păcate. Nu e vorba de superstiţie, e vorba de iubire! Cum să arunc în gunoi, la mizerie, părul care mi-a adus atâta popularitate, faimă, bucurie? Mă simt bine când este spălat, mă simt admirată! Cum să arunc părul meu la gunoi? Îl strâng, îl fac păpuşele mici, îl duc acasă şi o dată la o lună, îl tai pe iarbă. Părul nu se degradează foarte repede, degeaba l-aş arunca pentru că îl ia vântul, îl tai mărunt, am această plăcere, să tai acele păpuşele din părul meu cu foarfeca mărunt şi îl arunc în grădină, prin iarbă, oriunde, să fie în aer liber”, a declarat Maria Dragomiroiu.