Care este secretul relației dintre Dana Rogoz și Radu Dragomir. „Am petrecut o jumătate de viață alături de el”

Dana Rogoz și soțul său, Radu Dragomir, au una dintre cele mai frumoase și de durată relații din showbiz-ul românesc. Deși cei doi sunt împreună de peste 18 ani, se simt la fel de îndrăgostiți unul de celălalt la fel ca în prima zi de relație.

Dana Rogoz este împreună cu soțul ei de când avea 18 ani

Dana Rogoz este o femeie împlinită atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Celebra actriță are o căsnicie cum multe femei și-ar dori. Este împreună cu soțul său încă de la vârsta de 18 ani și continuă să-l iubească la fel ca la început.

„Râdem la aceleași glume, alegem fix aceeași canapea dintr-un catalog cu sute de obiecte, ne topim amândoi când ne îmbrățișează copiii și continuăm, chiar și după mai bine de 18 ani de relație, să ne facem planuri împreună, să visăm la un alt film al nostru sau la o călătorie cu rulota la capătul lumii. El e!”, a mărturisit Dana Rogoz despre soțul său, în cadrul unei postări pe Instagram.

Care este secretul relației dintre Dana Rogoz și Radu Dragomir

Mulți se întreabă care este secretul relației dintre Dana Rogoz și soțul său, Radu Dragomir. Actriță a mărturisit ca cel mai important aspect în căsnicia sa este încrederea.

Timp de 18 ani, a reușit, alături de soțul său, să construiască pas cu pas o relație sănătoasă și plină de armonie.

„E un flux de încredere neîntrerupt. Da, deja mai mult de jumătate din viața mea am petrecut-o alături de el. Cred că ne-am schimbat mult, amândoi. Probabil eu mai mult decât el. Dar ne-am schimbat împreună, adică unul în armonie cu celălalt. Am crescut o relație împreună, am adus-o la majorat.

Dar dacă mă gândesc la felul în care m-am transformat eu în acești ultimi 18 ani, la lucrurile pe care le-am dobândit în această perioadă și care m-au format în Dana-adultul de azi, ei bine cele mai bune astfel de lucruri lui i se datorează, de la el sunt, alături de el le-am câștigat, el mi le-a insuflat”, a declarat Dana Rogoz pentru Ok Magazine!

Care este secretul relației dintre Dana Rogoz și Radu Dragomir. „Am petrecut o jumătate de viață alături de el” [Sursa foto: Facebook]

