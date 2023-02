Care este situația fotbalistului brazilian Dani Alves în închisoare. Un coleg deținut a dezvăluit totul: „Sunt gardieni care se poartă cu mănuși cu el”

In articol:

Fotbalistul brazilian Dani Alves (39 de ani) a rămas în arest preventiv în Spania, după ce instanța a respins cererea avocaților săi. Sportivul a fost acuzat că a agresat sexual o femeie la finalul anului 2022.

Care este situația fotbalistului brazilian Dani Alves în închisoare

Fotbalistul brazilian Dani Alves este în arest preventiv din 20 ianuarie, după ce a fost acuzat că a agresat sexual o femeie la finalul anului trecut. Mai mult, alte două femei au depus mărturie în favoarea victimei de 23 de ani, confirmând toate cele spuse de tânără. Cele două martore sunt prietene cu presupusa victimă și susțin că inclusiv ele au fost abordate de fotbalist, făcându-le avansuri sexuale, scrie digisport.ro.

Închis de mai bine de patru săptămâni la Penitenciarul Brians 2, Dani Alves se pare că are un comportament decent în arest, potrivit unui alt deținut. Acesta a declarat despre Alves că nu are aere de vedetă, este serios și încearcă să ajute mereu când are posibilitatea: „Este serios tot timpul, se înțelege bine cu majoritatea, pentru că le cumpără mâncare, ajută lumea.

Încearcă să ajute când poate, dar în general vrea să treacă neobservat. Se poartă frumos, nu are aere de vedetă. Sunt gardieni care se poartă cu mănuși cu el, sunt încântați că pot să stea alături de el.”, a spus deținutul, potrivit Mundo Deportivo, citează sursa menționată anterior.

Dani Alves [Sursa foto: instagram.com/danialves]

Citeste si: Alina Gorghiu, rupe tăcerea despre scandalul plagiatului în care numele său a fost implicat: ”Erau niște pasaje care se regăseau și în alte lucrări” Cum a premeditat Președintele Interimar al Senatului ce va urma- kanald.ro

Citeste si: Momentul în care un autoturism se izbește frontal de o ambulanță, în curbă, rănindu-l grav pe șofer- stirileprotv.ro

Citește și: Lovitură grea pentru Simona Halep! Românca a coborât pe locul 17 în clasamentul WTA. Vezi când ar putea ieși din top 20

Dani Alves va rămâne în închisoare

Presa din Spania scrie că Dani Alves are şanse foarte mici să fie eliberat în perioada imediat următoare. Parchetul se opune eliberării, chiar dacă avocaţii brazilianului au propus să fie lăsat liber, însă doar în anumite condiţii: reţinerea paşaportului, prezentarea zilnică în faţa organelor legii şi purtarea unei brăţări electronice de monitorizare. Instanţa ar trebui să decidă în următoarele zile dacă aprobă sau nu contestaţia avocaţilor lui Dani Alves, de arest preventiv.

Jurnaliştii de la Marca au redat firul evenimentelor întâmplate pe 30 decembrie. Se pare că Dani Alves se afla în club alături de mai mulţi prieteni, iar o femeie necunoscută susține că ar fi fost agresată de fotbalist. Însoţită de mai multe prietene, aceasta a părăsit clubul şi a mers direct la poliţie, unde a depus o plângere. După ce femeia a dat declaraţie, polițiștii s-au deplasat la faţa locului, însă Dani Alves părăsise deja clubul. Se pare că incidentul a fost confirmat şi de un martor de la fața locului.

Citește și: Anamaria Prodan radiază de fericire alături de noul iubit! Ipostaza în care a fost surprinsă impresara alături de partenerul ei

Citeste si: „Am intrat în panică.” Ce diagnostic grav a primit fiica Adelinei Pestrițu! Vedeta a stat zi de zi alături de ea în spital, timp de o săptămână- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 februarie 2023. Sărbătoare mare azi: Ce mare sfânt este celebrat?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Șoc total pentru Cansu Dere! Fratele actriței, Arda Dere, împuscat într-un atac armat- radioimpuls.ro

Dani Alves este jucătorul cu cele mai multe trofee în istoria fotbalului. Brazilianul care a evoluat la Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paolo şi UNAM a câştigat 48 de trofee în întreaga sa carieră, cele mai multe dintre ele fiind cucerite la Barcelona. Dani Alves are în palmares, printre altele, trei Ligii ale Campionilor, şase titluri în La Liga, două în Ligue 1 şi unul în Serie A.

La naţionala Braziliei, Dani Alves a bifat 126 de meciuri şi a marcat 8 goluri. Alături de Selecao, fundaşul a Câştigat Copa America, în 2007 şi 2019 şi Jocurile Olimpice, în 2020.

Sursa: digisport.ro