Care este tradiția care face petrecerile machidonești de neratat? Elena Gheorghe: „Asta e partea mișto la armâni!” | EXCLUSIV

In articol:

Elena Gheorghe simte cu adevărat că s-a descoperit pe ea însăși în ultimii ani, odată ce a îmbrățișat complet muzica armânească în spectacolele ei și a adus piese tradiționale în fața publicul din România.

Elena Gheorghe: „De când începe petrecerea până se sfârșește, ei dansează încontinuu!”

Chiar dacă recunoaște că iubește distracția și petrecerile, indiferent de muzica care se ascultă la un eveniment anume, Elena este convinsă că felul în care se bucură armânii de ocazii este unic în întreaga lume.

Elena Gheorghe este jumătate armâncă, jumătate româncă, așa că a crescut într-o casă în care familia ei s-a bucurat de tradițiile din ambele părți. Felul în care se îmbină cele două culturi, pentru că e important de spus, armânii se consideră și români, a făcut-o pe Elena să realizeze că poate uimi publicul din țara noastră cu tradițiile și, mai ales, cu dansurile armânești, care se transformă în adevărate maratoane la evenimente.

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Mie îmi plac toate petrecerile! Am fost și la petreceri românești care au fost extraordinare, am fost și la cele armânești, am fost până și la petreceri cu muzică arăbească, deci aproape cam toate genurile. Superbe! Partea mișto la aromâni este că ei nu se opresc din dans! Asta cred că e tradiția care-i face, cumva, diferiți, în sensul în care, de când începe petrecerea până se sfârșește, ei dansează încontinuu!”, a mărturisit Elena Gheorghe într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: ”Deocamdată am supraviețuit”. Elena Gheorghe, mesaj neașteptat de 1 iunie. Ce compromisuri a făcut familia artistei pentru bucuria copiilor

Elena Gheorghe: „Zic să ne dezlănțuim și noi, că doi ani și jumătate am stat închiși în cușcă!”

Pe 24 mai, Elena Gheorghe s-a reîntors la Sala Palatului și a cântat în fața unei săli pline, lucru care a bucurat-o enorm după ce s-a simțit îngrădită de restricțiile din pandemie. Concertul, intitulat „Armâna mea”, a fost doar cu muzică armânească, marea dragoste a Elenei Gheorghe. Acum, însă, Elena are în vizor următorul său hit de vară, cu care să cucerească plajele și cluburile.

„Acum lucrez intens la o piesă nouă, un videoclip nou. Sperăm să fie gata în două, trei săptămâni. Este o piesă de vară, pop. Și avem multe evenimente, aproape în fiecare zi. Zic să ne dezlănțuim și noi, că doi ani și jumătate am stat închiși în cușcă!”, le-a spus ușurată Elena Gheorghe jurnaliștilor WOWbiz.