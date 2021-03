Care sunt cele mai bune oferte de cazare Mamaia in 2021?

In articol:

Nu este niciodata prea devreme sa iti planifici urmatorul concediu la malul marii, motiv pentru care ar trebui sa descoperi care sunt cele mai bune oferte de cazare Mamaia in anul 2021.

Plaja, relaxare si distractie – totul intr-un singur loc!

Cunoscuta drept „Ibiza Europei de Est”, statiunea Mamaia iti garanteaza momente de relaxare, dar si de distractie, petrecute pe o plaja unde nisipul este fin, iar apa marii are o nuanta placuta de turcoaz.

Pe langa activitatile pe care le poti intreprinde in orice alta statiune de pe litoralul romanesc, in Mamaia poti vizita Satul de Vacanta, locul perfect pentru cei care doresc sa mearga la mare alaturi de familie.

Aici, copilasii se vor distra in montagne russe, Casa Groazei si vor lua parte la alte activitati de neuitat.

Un loc pe care pasionatii de tobogane acvatice nu trebuie sa il rateze este parcul acvatic Aqua Magic, care ofera activitati pentru toata lumea, de la mic la mare. De asemenea, daca alegi o oferta cazare Mamaia, trebuie sa te plimbi cu Telegondola pentru a admira marea de la inaltime.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ce oferte de cazare Mamaia alegi in 2021?

Daca vrei sa ai parte de o vacanta la mare lipsita de griji si plina de rasfat, inseamna ca ai nevoie de agentia de turism Christian Tour. Doar aici vei descoperi oferte de cazare in locatii excelente, la preturi avantajoase.

Hotel Parc

Iata doar cateva dintre acestea!

Renovat recent, Hotelul Parc este una dintre cele mai populare optiuni de cazare pe litoral. Pe langa facilitatile specifice oricarui hotel, acesta le ofera oaspetilor sai piscina pe plaja, beauty center, sali de fitness si de conferinte.

Tot aici, ai la dispozitie un Sky View Bar, situat la etajul 15 al hotelului. Terasa este deschisa zilnic incepand cu ora 14:00 si iti ofera o priveliste unica, pe care nu o vei uita niciodata.

Situat la doar 10 metri de plaja, Hotelul Parc se afla in apropierea atractiilor principale din statiune: Telegondola, Pavilionul Expozitional, Satul de Vacanta si parcul Aqua Magic. Daca alegi sa rezervi o camera prin intermediul agentiei Christian Tour, vei beneficia de mic dejun inclus in pachet, precum si de un pret avantajos.

Paradis Apartaments – Mirmare Building

Amplasate la doar 10 minute distanta de cele mai exclusiviste cluburi din Mamaia de nord, apartamentele Paradis dispun de baie proprie, aer conditionat, cosmetice si chiar de cada jacuzzi. In plus, toate apartamentele au balcon si bucatarie proprie utilata. Alege aceasta oferta de cazare Mamaia si de vei bucura de un concediu plin de rasfat, exact cum meriti!

Hotel Majestic

Ideal pentru cei care vor sa petreaca o vacanta in familie pe malul marii, Hotelul Majestic le ofera turistilor piscina pentru adulti, pentru copii, jacuzzi, restaurante cu specific national si international, precum si multe alte facilitati. In plus, aici vei gasi un parc de distractii pentru copii, dar si o terasa unde se tin spectacole pentru toata familia.

Descopera mai multe oferte de cazare Mamaia puse la dispozitie de agentia de turism Christian Tour si bucura-te de una dintre cele mai frumoase vacante petrecute pe litoralul romanesc!