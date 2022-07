Care sunt cele mai scunde vedete din România! Ce înălțime au artiști precum Adrian Minune și Nicole Cherry

In articol:

Unele dintre cele mai scunde vedete de la noi din țară sunt dovada vie a faptului că esențele tari se țin în sticluțe mici. Chiar dacă e greu de crezut, unii dintre artiștii de la noi nu sunt deloc înalți, însă acest lucru nu i-a împiedicat să facă performanță în plan profesional.

În ciuda faptului că nu au o înălțime mare, aceste vedete nu a găsit în acest lucru un incovenient. Pe această listă se pot încadra persoane foarte cunoscute precum Inna, Andreea Antonescu, Nicole Cherry, Irina Rimes și lista poate continua! Iată ce înălțime au cele mai admirate vedete de la noi din țară!

Citeste si: Irina Rimes și-a luat iubitul la concert! Nu a scăpat-o deloc din priviri! Imagini exclusive

Ce înălțime au cele mai scunde vedete

Andreea Antonescu este frumoasă, talentată și are doar 1,53 m, însă, chiar și așa, are o mulțime de fani care o apreciază pentru ceea ce este.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Următoare pe listă este Nicole Cherry, care are 1,55 m înălțime, însă care are talent din plin. Artista are tot ce și-ar putea dori de la viață în aceste momente și înălțimea nu a fost niciodată o piedică pentru ea.

Irina Rimes are doar 1,49 m înălțime, însă, de asemenea, se clasează cu brio în topul celor mai iubite artiste de la noi din țară, nu doar

în cel al celor mai scunde.

Citeste si: „Mi-am rupt mașina în două” Karmen, fiica lui Adrian Minune, a făcut accident. Bolidul de lux al artistei a fost serios avariat

Andreea Mantea este la fel de iubită de fani, dar și la fel modestă în ceea ce privește înălțimea, având doar 1,56 m.

Pe lângă vedetele feminine, în acest top intră și vedetele masculine.

Un exemplu în acest sens ar fi Alex Velea, care are 1,70 m înățlime, cu 8 cm mai puțin decât partenera sa de viață, Antonia.

Marius Moga se mândrește cu o înălțime de 1,71 m, iar Adrian Copilul Minune are doar 1,50 m înălțime, cu doar un cm mai mult decât Irina Rimes.