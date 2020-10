Care sunt, de fapt, rețetele pe care chef Florin Dumitrescu le gătește cel mai des

Florin Dumitrescu [Sursa foto: Instagram]

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Acesta este și membru în juriul unei emisiuni celebre, și anume ”Chefi la Cuțite”. Cu o experiență de peste 18 ani în bucătărie, chef Florin Dumitrescu impresionează cu fiecare apariție pe micul ecran. Preparatele acestuia sunt delicioase, iar cheful are și câteva preferate. Juratul de la ”Chefi la Cuțite” preferă rețetele tradiționale, românești și ușor de preparat.

Pui crocant şi aromat

Ai nevoie de câteva ingrediente simple și la îndemâna oricui:

ciocănele de pui, pulpe sau aripi

făină

boia iute

praf de usturoi

sare și piper

Făina se amestecă bine de tot cu boiaua iute, pudra de usturoi, sarea și piperul. Puiul se tăvălește bine de tot în amestec și se pune la prăjit în baie de ulei. Trucul lui chef Florin Dumitrescu? Puiul se pune în ulei atunci când acesta este încă rece. Astfel, vom obține o carne mult mai bine pătrunsă și mai crocantă.

Florin Dumitrescu[Sursa foto: Instagram]

Clătite cu miere şi nuci

Chef Dumitrescu le-a dezvăluit fanilor reţeta sa secretă pentru cele mai delicioase clătite cu miere şi nuci.

Ingrediente:

200 gr făină

1 ou

100 gr zahăr

un praf de sare

aprox. 350 ml lapte

50 ml bere

ulei

200 gr nuci

50 ml miere

zahăr pudră

Florin Dumitrescu a început să lucreze de când avea 14 ani și a atins performanța de a deveni chef la 18 ani. Florin Dumitrescu a muncit, de la o vârstă fragedă, în mai multe restaurante pentru a învăța cât mai multe tehnici. „Nu am sărit nicio etapă. Am preferat să evoluez treptat pentru că știam că fără o bază bună, nu am cum să construiesc ceva”, spunea Florin Dumitrescu.

