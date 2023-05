Carina, concurentă ”Bravo, ai stil!”: ”Am încheiat orice socoteală cu Andreea” De la ce a pornit conflictul dintre cele două? | EXCLUSIV

In articol:

Carina este una din concurentele sezonului 8 ”Bravo, ai stil!”. Absolventă a Facultății de Drept, Carina spune că pasiunea pentru modă a existat dintotdeauna, iar abia acum reușește să scoată în evidență potențialul ei în materie de design vestimentar.

Carina se află în topul clasamentului, semn că publicul o apreciază și o susține, însă, cu toate acestea, nu a stat departe de conflicte cu celelalte fete. În cadrul interviului acordat Biancăi Iordache în emisiunea ”Bravo, ai stil! Backstage”, Carina a declarat că a încetat orice dispută cu Andreea și nu își dorește să mai fie asociată cu aceasta. De la competiție își dorește să învețe, să evolueze și de ce nu, să câștige.

Carina, adevărul despre conflictul cu Andreea

Carina nu s-a ascuns și a explicat ce se întâmplă între ea și Andreea. Aproape în fiecare ediție, cele două își aruncă săgeți și nu se pot înțelege. Concurenta afirmă că acest conflict i-a adus faima colegei sale de platou.

"Eu am încheiat orice socoteală cu Andreea. Mi-a fost cerută părerea, eu mi-am exprimat sincer, dacă pe ea a deranjat-o treaba asta nu mă privește pe mine. Am fost întrebată dacă eu consider că ea are stilist, am spus că este posibil. Din ceea ce mi-a transmis Andreea până acum, am remarcat o dualitate în personalitatea ei, nimic mai mult, nu am jignit-o. Acum nu suntem în nicio relație, în continuare mă înțeapă, chiar îmi este indiferentă, nu mă interesează ce face, să-și vadă de parcursul ei în emisiune. Dacă ea mă atacă, eu nu am ce să fac, dar încerc să evit pe cât posibil treaba asta și nu mai vreau, pentru că am sesizat că prin prisma conflictului cu mine, ea a ieșit mult în evidență, iar dacă nu se întâmpla conflictul cu mine, sunt convinsă că nu era atât de vorbită sau remarcată. Din conflictul ăsta reiese că eu sunt ceva rău, iar ea este victima și nu este așa deloc.", a declarat Carina.

Carina, totul despre experiența ei în competiție

Carina se declară plină de cunoștințe după câteva săptămâni în cadrul competiției. Ne-a mărturisit cel mai prețios sfat, ne-a vorbit despre criticile constructive primite și ce concepții i-au fost schimbate pe parcursul acestei experiențe.

"Emisiunea e primul contact cu moda. Carina va ieși din competiția ”Bravo, ai stil!” cu un pachet foarte mare de cunoștințe, călită, cu toate că eu sunt învățată să fiu în colectiv de fete. Voi ieși, cu siguranță, mult mai puternică. Până acum nu am avut parte de o critică așa dură de la vreunul dintre jurați. Mereu au fost indulgenți, într-un fel, adică modul cum mi-au spus, că nu am venit tot timpul cu ținute bune, dar modul cum m-au criticat a fost foarte frumos, așa fel încât să fie constructiv. A făcut Maurice o remarcă cu privire la faptul că eu aveam o concepție foarte greșită că trebuie să mă împopoțonez ca să fie bine. În schimb, el a spus că un styling simplu este mult mai greu de realizat, decât un styling foarte complicat cu multe zorzoane. O rochie simplă e mult mai greu de accesorizat cu chestii finuțe, iar pe mine mă reprezintă chestia asta.", a mărturisit Carina, la ”Bravo, ai stil! Backstage”.

