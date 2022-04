Carmen de la Sălciua a răbufnit după ce a fost cerută în căsătorie! Nu s-a mai putut abține: „Dacă as posta că plâng non-stop si sunt nefericită”

In articol:

Carmen de la Sălciua trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Iubește și este iubită și, cu numai o zi în urmă, pe data de 1 aprilie, a fost cerută în căsătorie de Marian Corcheș. Evenimentul important din viața lor a avut loc în Dubai, acolo unde cei doi se află deja de câteva zile într-o vacanță minunată.

Carmen de la Sălciua este împlinită în plan sentimental, însă se pare că de această dată și-a ieșit din minți în momentul în care a văzut că internauții o critică pentru felul în care arată și nu ezită să comenteze pe baza aspectului ei fizic ori de câte ori postează câte o fotografie în mediul online.

Citeste si: Carmen de la Sălciua a postat o imagine din intimitate, iar fanii au reacționat imediat: „Cred că astfel de poze ar trebui să ramână private. Doar pentru tine si Marian”

Enervată până peste cap, artista a reacționat, transmițând un mesaj tuturor celor care îi oferă critici gratuite.

Citeste si: Armata rusă a luat-o razna! Soldaţii ruşi consumă carne de câine şi violează copile..- bzi.ro

„M-ați înnebunit de cap 🙅🏾‍♀️! Capu e mare ,picioarele sunt mici ,parul lung e fals ,parul scurt nu are feminitae,privirea nu e buna ,unghiile sunt mov și nu sunt rosii …! Dacă as posta ca plâng non-stop si sunt nefericita …ați începe cu “saraca “ “lasă ca va fi bine “ 🤮! Știți ceva? Răutatea la unii curge prin toți porii așa ca de azi înainte ma doare fix in vârful unghiilor de Observațiile voastre răutăcioase! Mulțumesc celor care apreciază si se bucura pentru mine necondiționat! Pentru acei oameni postez si împărtășesc lucruri! Pentru restul …sa aveți viața si daca tot suntem in Postul Pastelor sa ne abținem sa ne mâncam unii pe alții!”, a

scris Carmen de la Sălciua pe Instagram, vizibil iritată de comentariile răutăcioase ale fanilor.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Ești bolnavă?” Carmen de la Sălciua a răbufnit! Ce a putut sa îi zică un internaut

Ce au comentat internauții?

Comentariile fanilor din utima vreme au deranjat-o destul de tare pe Carmen de la Sălciua, se pare.

Internauții se leagă, în principal, de faptul că pozele nu ar coincide cu realitatea și că folosește prea multe filtre de înfrumusețare, dar și peruci după ce artista a decis să se tundă scurt.

„Vezi că ți-ai tras prea mult burta”, „Și-a tras burta, s-a umflat capul”, „Nu te supăra, cu ce carioca ți-ai făcut sprâncenele?”, „N-au nicio treabă pozele cu realitatea”, „Ce botoasă”, sunt doar câteva din comentariile internauților care au făcut-o pe Carmen de la Sălciua să reacționeze.