Carmen de la Sălciua a ajuns să-și spună părerea despre relațiile cu năbădăi dintre femei și bărbați.

După ce s-a împăcat cu fostul soț, Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua a fost luată la întrebări de un fan. Internautul a vrut să știe ce părere are artista despre fraza "Femeia trebuie să meargă întotdeauna după bărbat".

Carmen de la Sălciua a răbufnit: "Motivul tuturor despărțirilor"

Imediat, Carmen de la Sălciua a dat un răspuns.

”Așa este! Trebuie să meargă după bărbat... dar ca sa se întâmple asta bărbatul trebuie să fie înțelept! Trebuie să o respecte, să o iubească în așa mod încât ea să simtă pur și simplu că asta trebuie să facă...mulți bărbați și multe femei înteleg greșit ceea ce scrie în cartea Sfântă!

Femeia nu e un aparat de făcut copii și nici slujnică...Iar replica cu ”eu sunt bărbat” folosită ca scuza a greșelilor...este de fapt motivul tuturor despărțirilor ale multora din relații! Să respectăm femeia, să respectăm bărbatul...să ne respectăm între noi...că doar așa putem conviețui fără conflicte”, a scris Carmen de la Sălciua.

Culiță Sterp își vinde bolidul ”aspirator de femei”, după ce s-a împăcat cu fosta nevastă, Carmen de la Sălciua

Culiță Sterp își vinde bolidul cu care făcea senzație la fiecare apariție a sa. Artistul își personalizase mașina.

Culiță Sterp a hotărât să se despartă de mașina sa și să-și ia una mai bună și mai nouă. Culiță are un SUV scump, pe care l-a tunat în urmă cu câteva luni, printre altele el colantându-l. Ei bine, tocmai acest colant care atrage toate privirile pe stradă îi deranjează acum pe cei care se interesează de mașina lui Culiță.

”Vreau să o vând că o am deja de un an și am pierdut vreo 15.000 de euro, că am dat 62.000 de euro și acum cred că iau undeva la 48.000 de euro pe ea. Am decolantat-o pentru că prima dată când am vrut să o vând, zicea lumea că dacă e zgâriată vopseaua sub colant. Nu ascund nimic, nu e zgâriată. Vreau să-mi iau altă mașină, îmi doresc eu un model 2019. Așa să mă ajute Dumnezeu!”, i-a spus Culiță Sterp lui Bogdan Mocanu, care l-a întrebat cum îl va mai recunoaște lumea pe stradă fără mașina lui specială.