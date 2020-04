Carmen de la Sălciua a decis, în exclusivitate pentru cititorii WOWbiz.ro, să vorbească despre situația ei amoroasă chiar dacă a făcut-o cu reticență. Doar că, spre deosebire de alte vedete, Carmen de la Sălciua consideră, modestă, că într-o situație disperată ca a României, bântuită de epidemia de coronavirus, curiozitatea oamenilor cu privire la situația ei amoroasă este greu de înțeles.

”Nu vorbesc despre relația pe care o am sau nu o am, nu asta contează însă, România trece totuși printr-o dramă. Suntem cu toții speriați, ne rugăm să treacă situația dificilă de acum și să ne revenim la normal. Eu, de exemplu, ies cât pot de rar din casă, am ajuns să consider un adevărat răsfăț mersul la magazin să cumpăr o pâine. Când ies în oraș, în cazul în care trebuie să o fac obligatoriu, am de plătit facturi sau alte lucruri de rezolvat, ies doar după ce completez o declarație”, ne-a spus Carmen de la Sălciua.

Cu toate acestea, Carmen de la Sălciua a făcut lumină în cazul situației sale amoroase cu o declarație cât se poate de explicită, chiar dacă nu i-a dat numele bărbatului care ”e în teste”. ”Simt că viața mea se îndreaptă într-o direcție bună. O direcție în care să nu ma sufăr, în planul acela... Și, promit, dacă fac a doua nuntă, vouă vă dau exclusivitatea, voi veți ști ce se petrece primii, deși știu că o să mă sune de la o televiziune care vă copiază știrile să îmi ceară lămuriri. De ce am șters pozele cu Culiță de pe Instagram și de ce nu îl ma urmăresc? Păi, normal, cred că era cazul să fac și acest pas. Adică, relația noastră este istorie, iar, sincer, cred că nimănui nu i-ar cădea prea bine să știe că celălalt mai ține legătura cu fostul, că se uită la el, pe Instagram, pe Facebook...”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua, dezvăluind astfel că, acum, are pe cineva de dragul căruia l-a uitat definitiv pe Culiță.

”Mai mult, acum, cu Culiță nici nu va mai trebui să mă întâlnesc, cântările pe care le aveam cu el au fost anulate din cauza epidemiei, așa că, în aceste momente, chiar nu mai am nicio treabă cu el. Dar, repet, viața mea începe, din nou, să se așeze așa cum trebuie, iar asta este important pentru mine. Faptul că am crezut în mine, că m-am rugat la Dumnezeu, m-a ajutat să mă liniștesc, să accept ceea ce primesc, iar acum lucrurile se așează așa cum meritam”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, șocată atunci când Culiță Sterp a lăsat-o singură, la Urgențe!

”În timp ce se îndrepta spre eveniment, avea de cântat într-un club din Budureasca, în Bihor, Carmen de la Sălciua a suferit o serioasă cădere de calciu și s-a oprit la spitalul de urgență din Brad. Doctorii de gardă i-au administrat calciu și calmante și au ținut-o până la 4 dimineața internată. Au trimis-o acasă, dar situația ei nu e prea ușoară, chiar credem că e gravă. Oricum, când a ajuns la spital, era în stare gravă”, ne-a spus o amică de-ale sale.

Respectând indicațiile medicilor, Carmen de la Sălciua a plecat de la spital și s-a dus direct acasă, pentru a se odihni cât mai bine. Și, normal, l-a anunțat și pe iubitul ei, Culiță Sterp, că nu se simte prea bine și că e la Alba Iulia. El a consolat-o, din vorbe, dar, deși Carmen de la Sălciua i-a sugerat, destul de explicit chiar, că l-ar dori lângă ea, Culiță Sterp s-a făcut că nu înțelege.

”Când Carmen de la Sălciua și-a dat seama că iubitul ei, Culiță Sterp, nu va veni la ea, să o viziteze, să îi fie alături, a ieșit scandalul. S-au certat cumplit, la telefon, ea se simte dezamagită la maximum de comportamentul lui, iar relația lor, oricum fragilă, e acum într-un picior. Și, la ce discuții au, nu m-ar mira să se despartă, din nou”, ne-a spus, la acea vreme, sursa noastră.

Iar la câteva zile, despărțirea s-a concretizat. ”De Ziua îndrăgostiților s-a ajuns la concluzia că nu are rost să se mai chinuiască. De altfel, deja, Culiță Sterp a scos toate pozele cu Carmen de la Sălciua de pe contul lui de Instagram, iar asta a făcut-o pe ea să explodeze de nervi. Nici nu vrea să audă de el, acum, este supărată mai tare ca atunci când au apărut pozele cu ea goală. Se simte și trădată, și nebăgată în seamă, mai ales că el a preferat să plece din țară mai devreme decât trebuia pentru a merge la concerte, în loc să stea alături de ea după ce a ajuns la Urgențe. La cât de tare s-au certat, m-ar mira să se mai împace”, ne-a spus un apropiat de-al celor doi.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, divorț cu scandal, împăcare discretă și despărțire controversată

După ce au apărut primele imagini de la ziua de naștere de anul trecut ale frumoasei Carmen de la Sălciua, publicate în exclusivitate de WOWbiz.ro, în care Culiță Sterp părea să fie amfitrionul petrecerii, cei doi au refuzat să comenteze relația pe care o au timp de câteva săptămâni. Într-un final, după îndelungi negocieri, cei doi au recunoscut că sunt împreună. De altfel, au aflat reporterii WOWbiz.ro, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua se purtau discuții, pe ascuns, cu câteva săptămâni înainte ca relația lor să se concretizeze.

”Carmen și Culiță vorbeau pe ascuns, la telefon. Bănuiesc că el a contactat-o pe Carmen, iar ea a fost fericită că s-a întâmplat așa. Au vorbit destul de mult, o făceau de fiecare dată când aveau câteva momente libere, de singurătate. Atunci au deschis discuția despre împăcare, iar Carmen i-a pus câteva condiții”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată din preajma celor doi.

Mai mult decât atât, pentru a o convinge pe Carmen de la Sălciua de intențiile sale cât se poate de onorabile, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă. Dar cu toate acestea, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp nu au rezistat prea mult împreună și s-au despărțit de curând.