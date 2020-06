In articol:

Un eveniment care a întărit anumite bănuieli, a avut loc săptămâna aceasta, după ce Alex Bodi i-a oferit lui Carmen autoturismul său personal pentru a putea fi folosit în videoclipul muzical al artistei, "Cât de naivă mă crezi", lansat în urmă cu o zi. De aici se pare că ar fi pornit totul și asta pentru că ochii fanilor par să fi văzut ceva la mijloc, cu atât mai mult cu cât pare că cei doi sunt, cumva, apropiați. Acest lucru a fost dovedit de faptul că frumoasa brunetă a postat câteva story-uri pe pagina sa de Instagram, în care i-a dat tag și lui Alex Bodi. Fanii s-au întrebat dacă există posibilitatea ca între cei doi să se înfiripe o legătură, cu atât mai mult cu cât pentru un bărbat este foarte dificil să permită ca bolidul lui scump să fie folosit de altcineva cu care nu este apropiat.

Carmen de la Sălciua a decis să spună lucrurilor pe nume și ne-a dezvăluit cum a ajuns să filmeze câteva cadre pentru noul clip cu mașina de lux a lui Alex Bodi și care este cu adevărat relația dintre ei., ne-a declarat Carmen de la Sălciua. Mai mult, artista susține că au o relație frumoasă de prietenie:

Mai mult decât atât, artista a dezvăluit cum trebuie să arate bărbatul perfect pentru ea. "În viața mea un bărbat trebuie să fi trecut toate etapele dezvoltării și maturizării astfel încât să nu îmi iau rolul de diriginta clasei Să fie fidel, puternic și să îmi facă față pentru că eu sunt un om care tinde să se apropie de perfecțiune prin tot ce face!", ne-a declarat frumoasa cântăreață.

Carmen de la Sălciua, o femeie care știece vrea de la bărbatul de lângă ea

Celebra cântăreață de muzică de petrecere însă are și limite atunci când vine vorba de relație, iar aceasta știe foarte bine ce nu i-ar putea ierta niciodată bărbatului de lângă ea. Carmen a fost înșelată în trecut și nu s-a ferit niciodată să recunoască asta. Dacă în trecut a trecut peste infidelitate, acum nu ar mai accepta niciodată, indiferent cât de mult ar iubi. "În dragoste faci multe iar eu am făcut atât de multe lucruri frumoase încât am rămas întipărită în mintea fiecărui om cu care am avut o legătura! Dar totuși ar mai fi un lucru pe care nu l-aș face! Nu aș mai accepta în viața mea să fiu trădată! Indiferent cât aș iubi!", ne-a dezvăluit Carmen de la Sălciua.

Artista a vorbit deschis și despre greșelile din trecut și ce nu ar mai repeta. "Nimic din ce mi-ar crea suferință sau m-ar face să îmi pierd încrederea în mine! Mi-a fost zdruncinată încrederea de mai multe ori și a fost al naibii de greu să mi-o recapăt! Dar azi pot să spun că de după toți norii a răsărit cel mai luminos soare! Sunt mai bine ca niciodată și acum știu cu siguranță ce vreau!", spune îndrăgita cântăreață.

Femeile puternice sunt adesea numite de sexul opus „femei-bărbat". Cum ți se pare expresia? Ești o femeie-bărbat? "În unele cazuri da! Am însă o sensibilitate pe care putini au cunoscut-o! Viața m-a lăsat singură în multe momente și atunci a trebuit să mă descurc fără un bărbat alături! Și am făcut-o atât de bine încât pot să spun că da! Pot fi cea mai senzuală femeie și pot fi și cel mai puternic bărbat!", ne-a răspuns Carmen de la Sălciua.

Ieri, artista a lansat videoclipul piesei "Cât de naivă mă crezi", ce a intrat imediat la inima fanilor. În doar 24 de ore de la lansare piesa a acumulat aproape 1 milion de vizualizări și se află pe locul 2 în Trending pe Youtube România. "Această melodie nu e compusă de mine ci de Marius de la Focșani... dar cum am auzit-o am știut că e a mea și mi-am imaginat și cum o să arate videoclipul! Nek a rămas șocat când i-am spus că voi filma cu un șarpe! A avut un succes nebun, primele ore de la lansare mi s-a blocat telefonul! Am primit extrem de multe gânduri și încurajări! Nu este inspirată din viața mea și nici nu m-am gândit la nimeni! Pentru că nu eu am scris-o. Am considerat că versurile sunt trăite și în viața reală de mulți dintre noi.", ne-a mai declarat Carmen de la Sălciua.