Carmen de la Sălciua, criticată aspru de fani, după o fotografie postată în mediul online: „Nu te-ai gândit că poate...”

Carmen de la Sălciua este mai fericită ca niciodată de când formează un cuplu cu actualul ei iubit, Marian Corcheș. Artista, alături de familia sa, a mers la Poiana Brașov, acolo unde a luat masa împreună cu rudele sale.

Cum au reacționat internauții la ținuta lui Carmen de la Sălciua

Ei bine, însă, vedeta s-a fotografiat din cap până în picioare, ținuta aleasă ieșind în evidență, astfel că vestimentația nu a fost deloc pe placul unor internauți mai... răutăcioși.

Carmen de la Sălciua a strâns de-a lungul carierei sale o comunitate foarte generoasă de fani, persoane care se bucură mereu pentru artistă, însă printre cei care o urmăresc pe cântăreață se numără și internauți care dese ori sunt cam răutăcioși.

Recent, vedeta a postat o fotografie de la munte, acolo unde a mers să ia masa cu familia. Ei bine, vedeta a ales să îmbrace o pereche de blugi și o geacă de piele, fapt ce n-a prea fost pe placul haterilor.

„Știi sa te îmbraci de munte, nu gluma! Stai jos, 4.”, a comentat un internaut.

Cu toate acestea, Carmen de la Sălciua nu a rămas indiferentă la comentariul răutăcios al internautului și i-a dat imediat replică: „M-ai întâlnit cumva pe pârtie? Nu te-ai gândit că poate doar vreau să servesc o masa cu familia mea la Poiana Brașov?”

Marian Corcheș, iubitul artistei, a divorțat recent de fosta soție

În urmă cu aproape două săptămâni, Marian Corcheș a devenit oficial un bărbat liber, asta pentru că a divorțat de fosta lui soție. Ei bine, Carmen de la Sălciua i-a fost alături partenerului ei și l-a însoțit pe acesta la proces, însă l-a așteptat afară, în mașină, până când totul s-a finalizat.

”Da! Am fost la proces însă nu in sala de judecata! L-am așteptat afara in mașina ...și nu am ras in nas nimănui ! Pentru ca nu am purtat o competiție cu cineva ca sa-i rad in fata! Nu port schimburi de orgolii cu nimeni! Îmi văd de viața și după cum văd se mai ocupa și alții sa mi-o comenteze! Dar dacă tot comentați măcar furnizați informaţii reale nu mai stați sa înjurați și sa puneți Etichete din lipsa de ocupație! In fine ...as putea scrie romane dar degeaba!”, a spus Carmen de la Sălciua pe Instagram.

