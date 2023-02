Carmen de la Sălciua dă cărțile pe față! Vedeta a motivat de ce este unul dintre cei mai scumpi artiști din țară: "Îmi cunosc valoarea" | EXCLUSIV

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări.

Carmen de la Sălciua motivează de ce e în topul artiștilor

Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Marian Corcheș.

Carmen de la Sălciua se numără printre cei mai scumpi artiști din țară. Speculațiile spun că artista ar încasa în jur de 4500 de euro la evenimente. În exclusivitate pentru WOWbiz, Carmen de la Sălciua a motivat de ce se află în topul artiștilor costisitori.

"Fiecare cu gusturile lui și cu buzunarul lui. E adevărat că poate pentru unii e costisitor și pentru unii nu e. Fiecare cum își permite. Tariful e pe măsura show-ului și cu ce vii tu la pachet. Câteodată am mai făcut și discounturi dacă aveam un eveniment și mi s-a ivit un alt eveniment aproape de celălalt, îți dai seama că am mai făcut și discounturi. În general, ca să fiu acuma manelistică, îmi cunosc valoarea.", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua, totul despre experiența din Țara Sfântă

Carmen de la Sălciua a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a povestit totul despre experiența din Țara Sfântă. Artista ne-a spus pentru ce s-a rugat și ce a învățat din această vizită.

"Foarte frumos a fost. Ne-am bucurat foarte mult. A fost o încărcare sufletească de care cu siguranță aveam nevoie. Să știi o să pară surprinzător, dar am mers pentru că am simțit și să mulțumesc, adică dacă ar fi să spun o rugăciune pe care am spus-o ar fi pentru sănătate. Am fost mai mult să mulțumesc. Am fost cu soțul meu. Pentru mine, Țara Sfântă e a doua casă, nu știu. Prin simplul fapt că mă simt specială că pot să fiu și eu unul dintre acei pelerini care calcă pe urmele Mântuitorului și ăsta e un lucru foarte important pentru mine. Orice om are nevoie de Dumnezeu în viața lui. Dacă considerăm că ne împlinesc doar banii, nu este adevărat. Nu te împlinesc nici mașinile, nici averile, mai mult decât o face Dumnezeu. Până ajungem să conștientizăm treaba asta, probabil vom trece prin mai multe experiențe. Eu am trecut în urmă cu ceva ani prin experiența asta, că în afară de apropierea de Dumnezeu, nu te împlinește nimic. Chiar era un interviu cu unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei și spunea mi-aș dori ca dori ca toți oamenii să aibă bani ca să vadă că de fapt banii nu sunt totul.", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

