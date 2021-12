Carmen de la Sălciua, devastată de durere. Artista a izbucnit în lacrimi: „El a intrat în pușcărie”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai transparente artiste și este mereu în contact cu fanii ei încercând, pe cât posibil, să le satisfacă toate curiozitățile legate de ea.

Nu se sfiește să vorbească despre viața ei personală, iar recent aceasta a povestit despre un subiect mai puțin abordat: familia ei. Vedeta a dat detalii neștiute până acum despre cei care i-au dat viață. Iată ce relație a avut aceasta cu tatăl ei!

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Captură video ]

Carmen de la Sălciua, dezvăluiri despre părinții ei: „Se certau foarte des și a urmat un divorț”

Artista a crescut un gol în suflet, provocat de lipsa tatălui ei. Părinții au divorțat când ea era doar un copil, iar durerea a fost enormă, căci nu a avut parte de afecțiunea paternă, iar asta a marcat-o profund. Toată durerea a atins apogeul atunci când părintele ei a fost condamnat în spatele gratiilor, iar ea a mers să-l viziteze.

„Părinții mei se certau foarte des și a urmat un divorț. Mie mi-a lipsit afecțiunea tatălui meu. Am venit acasă și am plâns și mă gândeam de ce nu pot să am și eu ce au ceilalți copii.

Să-mi spună că mă iubește, e important, e foarte importantă treaba asta, dar nu a fost să fie așa. El a intrat în pușcărie și l-am văzut pe tatăl meu prin sticlă și era cărunt”, a declarat Carmen de la Sălciua în cadrul podcastului „Viața vedetelor”.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Artista, dezvăluiri despre actualul iubit: „ Eu sunt convinsă că mama mea îl va primi cu căldură”

Deși nu a avut acasă proiecția familei perfecte, artista este determinată să fac tot ce-i stă în putință pentru a trăi chiar ea acest lucru.

Vedeta susține că și-a găsit sufletul pereche, un bărbat care se află în divorț cu soția lui. A fost pusă la zid și criticată dur, acuzată fiind că i-ar fi furat bărbatul altei femei. Carmen de la Sălciua se apără și spune că relația iubitului ei cu soția lui era deja terminată și nu a intervenit cu nimic.

„Dacă bărbatul potrivit vine și îți pune mâna pe mâna ta și îți spune: „Tu poți!”, pai poți să muți munții. Eu sunt convinsă că mama mea îl va primi cu căldură. Da, sigur (n.r. răspunsul ei când a fost întrebată dacă este bărbatul vieții ei). Trebuie să-și rezolve lucrurile din viața lui și nu pot să dau un verdict acum. Mi-am dat seama că lucrurile nu mai mergeau de multă vreme între ei”, a mai spus artista în cadrul unui podcast.

S-a zvonit că și-ar fi înșelat unul dintre partenerii de viață, dar totul este doar o informație contrafăcută, menită să o doboare. Carmen de la Sălciua spune că niciodată nu s-a pus problema să trădeze în dragoste vreun bărbat cu care s-a iubit de-a lungul timpului.

„Faptul că am înșelat nu este adevărat, nu am înșelat niciodată”, a mai dezvăluit Carmen de la Sălciua.