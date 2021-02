Carmen de la Sălciua, dezvăluiri dureroase din căsnicia cu Faimosul Culiță Sterp de la Survivor: „Păream fericită și în casa mea mă târam pe jos. S-a lovit în mine foarte mult!”

In articol:

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format unul dintre cele mai iubite cupluri de interpreți de muzică de petrecere de la noi. Cei doi artiști formau un cuplu dinainte de a deveni celebri, iar faima le-a distrus relația, spune ea.

Unul dintre motivele rupturii ar fi fost infidelitățile artistului, care, odată ajuns pe culmile succesului, a captat atenția multor domnișoare.

„Am avut momente în care în fața oamenilor păream o persoană fericită și în casa mea poate mă târam pe jos. Sunt momente în viața asta în care nu poți să spui și vin blocajele astea. Asta m-a îndepărtat de oameni. Mi-am reînodat relația cu Dumnezeu mult mai profund în perioada asta cât am fost așa”, a spus Carmen de la Sălciua în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Carmen de la Sălciua, dărâmată de divorțul de Culiță Sterp

„Cea mai mare cumpănă pe care mi-a întins-o destinul a fost divorțul. Până acum nu am avut accidente. Am suferit cel mai tare atunci când s-a lovit în mine foarte mult, iar eu dintr-un bun simț ieșit din comun, am încercat să evit. Din respect pentru fanii care ne-au iubit, am spus anumite chestii de suprafață, nu ma intrat niciodată în adâncuri, pentru că riscam să încep un nou război, iar eu îmi doresc să stau departe de scandal”, a mai povestit artista.

În momentul ăsta între noi s-a produs o ruptură definitivă. Nu mai pot să vorbesc de fostul soț la prezent, este un trecut și-mi doresc să rămână un trecut. L-am iubit foarte mult, poate mai mult decât m-am iubit pe mine. Din cauza asta am și căzut la pământ”, a mai declarat Carmen de la Sălciua .

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, la nunta surorii lui

Carmen de la Sălciua, despre infidelitățile lui Culiță Sterp

„Am lăsat foarte multe de la mine și am iertat până la epuizare, pentru că mi-am dorit să-mi păstrez o căsnicie perfectă. Nu eram geloasă degeaba. Nu poți să fii geloasă dacă nu ai motive. Am avut motive. Primea mesaje și s-au întâmplat să fie și infidelități pe care le-am ascuns, dar acum nu-l mai judec. Probabil cea mai tristă perioadă din viața mea a trecut. (…) Am iertat de foarte multe ori. Probabil succesul a schimbat relația dintre noi. Noi mereu eram cuplul perfect. Probabil printre privirile acelor oameni erau și invidioși care într-un final și-au băgat coada. Oricum, în timp toate se degradau în relația noastră și inevitabil se ajungea aici” , a conchis celebra bruneta.

În ciuda certurilor pe care Carmen de la Sălciua le-a avut cu fostul ei soț, Culiță Sterp, pe vremea când formau un cuplu, artista spune că el nu a fost niciodată violent și nu s-a pus vreodată problema să ridice mâna la ea.