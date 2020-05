In articol:

Cu toate acestea, așa cum a recunoscut-o chiar ea, în copilărie, Carmen de la Sălciua nu a avut o viață tocmai ușoară și, la fel ca toți cei care locuiau ”la țară” a fost nevoită să învețe să se descurce prin ogradă.

De curând, într-una dintre sesiunile de întrebări și răspunsuri pe care le-a organizat pe contul ei de socializare, Carmen de la Sălciua a dezvăluit cum a pornit ea pe drumul muzicii de petrecere.

”Am o carieră de succes care a început fix de aici”, a spus Carmen de la Sălciua și a postat cu ea o fotografie în timp ce mulgea o vacă. Mai mult, recunoștea cu ceva timp în urmă, Carmen de la Sălciua nu a avut o copilărie tocmai ușoară și a suferit enorm în copilărie după ce tatăl ei a părasit-o pe ea și pe mama acesteia. În primul rând divorțul părinților iar apoi faptul că a fost crescută doar de mama ei, au marcat-o enorm pe cântăreața de muzică de petrecere.

„Eu pe mama mea o privez de lucrurile astea, ea nu știe decât că eu sunt fericită. Ea nu a știut că eu am probleme. Am încercat să ascund asta pentru că am învățat să trăiesc singură. De la tatăl meu am moștenit talentul muzical. Părinții mei s-au despărțit, am trecut prin dramele unui divorț, lucrurile astea te marchează. Divorțul lor și faptul că eram singură într-un alt oraș m-a făcut oarecum să-mi iau inima în dinți și am devenit femeie, m-am maturizat foarte repede. Pe mama am avut-o foarte mult aproape, în schimb pe tatăl meu nu l-am mai avut și protecția paternă pe care și-o dorește orice fiică, asta mă afecta. În fiecare relație, convorbire cu un băiat, l-am căutat pe tata. Am căutat sprijinul pe care mi-l dădea tata, înainte să divorțeze”, a dezvăluit Carmen de la Sălciua.

În altă ordine de idei, recunoaște Carmen de la Sălciua, trumele din copilărie au făcut-o acum să știe ce vrea de la un bărbat. ”Să și respecte standardele, să fie capabil să învețe dacă e nevoie sau, la rândul lui, să se lase învățat. Depinde de femeia de lângă el”, a mai explicat vedeta muzicii de petrecere.

Cu toate acestea, reucnoaște Carmen de la Sălciua, chiar dacă a fost nevoită de mică să lucreze pentru a avea cele necesare, compromisuri nu ar fi putut accepta să facă, mai ales când vine vorba de compromisuri legate de meserii controversate. ”Consider că în acest fel și cu această meserie (videochat, n. red.) femeia demolează tot ce a fost construit bun în ea. Își pierde în timp respectul față de sine și probabil și respectul celor din jur. Banii câștigați din videochat nu oferă liniște sufletului, ci poate doar o bunăstare financiară care nu folosește la nimic dacă totul e superficial și nu e nimic din suflet. Căci la ce îi trebuie omului toate bogățiile dacă își pierde sufletul”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua are iubit după ce l-a părăsit pe Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua a făcut lumină în cazul situației sale amoroase cu o declarație cât se poate de explicită, chiar dacă nu i-a dat numele bărbatului care ”e în teste”. ”Simt că viața mea se îndreaptă într-o direcție bună. O direcție în care să nu ma sufăr, în planul acela... Și, promit, dacă fac a doua nuntă, vouă vă dau exclusivitatea, voi veți ști ce se petrece primii. De ce am șters pozele cu Culiță de pe Instagram și de ce nu îl ma urmăresc? Păi, normal, cred că era cazul să fac și acest pas. Adică, relația noastră este istorie, iar, sincer, cred că nimănui nu i-ar cădea prea bine să știe că celălalt mai ține legătura cu fostul, că se uită la el, pe Instagram, pe Facebook...”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua, dezvăluind astfel că, acum, are pe cineva de dragul căruia l-a uitat definitiv pe Culiță Sterp.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, divorț cu scandal, împăcare discretă și despărțire controversată

După ce au apărut primele imagini de la ziua de naștere de anul trecut ale frumoasei Carmen de la Sălciua, publicate în exclusivitate de WOWbiz.ro, în care Culiță Sterp părea să fie amfitrionul petrecerii, cei doi au refuzat să comenteze relația pe care o au timp de câteva săptămâni. Într-un final, după îndelungi negocieri, cei doi au recunoscut că sunt împreună. De altfel, au aflat reporterii WOWbiz.ro, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua se purtau discuții, pe ascuns, cu câteva săptămâni înainte ca relația lor să se concretizeze.

”Carmen și Culiță vorbeau pe ascuns, la telefon. Bănuiesc că el a contactat-o pe Carmen, iar ea a fost fericită că s-a întâmplat așa. Au vorbit destul de mult, o făceau de fiecare dată când aveau câteva momente libere, de singurătate. Atunci au deschis discuția despre împăcare, iar Carmen i-a pus câteva condiții”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată din preajma celor doi.

Mai mult decât atât, pentru a o convinge pe Carmen de la Sălciua de intențiile sale cât se poate de onorabile, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă. Dar cu toate acestea, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp nu au rezistat prea mult împreună și s-au despărțit de curând.