Carmen de la Sălciua împlinește 35 de ani! Ce planuri și-a făcut artista pentru ziua ei de naștere: „Nu îmi doresc decât să fiu sănătoasă”

Carmen de la Sălciua își serbează astăzi ziua de naștere. Artista se poate declara o femeie împlinită până la vârsta de 35 de ani, având în vedere că are o carieră de invidiat și o familie superbă.

Aceasta a dezvăluit ce planuri are la ceas aniversar, dar și dacă a primit vreun cadou special din partea soțului ei.

Vârsta de 35 de ani a prins-o pe Carmen de la Sălciua mai fericită și mai împlinită ca niciodată. Are o carieră de succes, pentru care a depus multe eforturi, și a reușit să-și întemeieze familia mult visată alături de soțul ei, Marian Corcheș. Astăzi, la ceas aniversar, este recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase din viața ei, dar mai ales pentru oamenii care i-au rămas alături de-a lungul timpului.

„ Astăzi o să petrec cu soțul meu, zilele trecute am fost cu prietenii, cu familia, iar astăzi vom petrece doar noi doi. Încă nu a venit cu cadoul (râde), dar se lasă așteptat. Nu i-am bătut niciun apropo legat de cadou, el oricum știe tot, nu prea am nevoie de nimic, doar că vrea el să facă un gest frumos, dar în rest nu am nevoie de nimic, însă voi anunța pe Instagram”, a

declarat Carmen de la Sălciua, pentru SpyNews.ro

Artista a mai povestit că nu își dorește nimic material, doar liniște și sănătate. Carmen a dezvăluit că este foarte fericiră și împlinită alături de oamenii care o prețuiesc.

„Sunt fericită și împlinită, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu îmi doresc absolut nimic material, decât să fiu sănătoasă. Oamenii care te prețuiesc simt nevoia să-ți facă gesturi frumoase, dar eu ca om nu am nevoie de nimic, doar de sănătate și să ne ajute Dumnezeu pe toți”, a mai spus bruneta, potrivit sursei menționate anterior.