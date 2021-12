Carmen de la Sălciua, mai sinceră ca niciodată! Artista a dezvăluit câte operații estetice are: „Multă lume mă jignește”

In articol:

Carmen de la Sălciua nu impresionează numai prin voce, ci și prin prezență. Este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală autohtonă, iar dovadă stau numeroasele evenimente private la care este invitată să cânte. Pe rețelele de socializare este urmărită în număr mare de fani, care vor să-i știe fiecare mișcare a ei și care o analizează în mai toate fotografiile.

Doar că printre acești admiratori sunt strecurați și mulți cârcotași care abia așteaptă să o prindă pe picior greșit.

Recent, în cadrul unui podcast, vedeta a dat totul din casă și a dezvăluit care sunt retușurile la care a apelat în cabinetul medicului estetician și care sunt secretele ei în materie de frumusețe.

Carmen de la Sălciua: „ Pe rețelele de socializare multă lume mă jignește”

Faima vine nu doar cu lucruri plăcute, iar asta a simțit pe pielea ei și Carmen de la Sălciua, care a fost pusă la zid de multe ori de-a lungul timpului de hateri, din cele mai diverse motive. Cârcotașii s-au legat chiar și de bustul ei acuzând-o că și-ar fi pus silicoane. Nimic mai fals, o spune chiar vedeta, care s-a săturat de astfel de specualații.

„Pe rețelele de socializare multă lume mă jignește, n-am nici implant mamar, toată lumea mă întreabă”, a explicat Carmen de la Sălciua în cadrul unui podcast.

Pentru a le închide odată pentru totdeauna gurile celor care nu au altceva de făcut decât să o bârfească, artista a dezvăluit care sunt micile artificii la

care a apelat pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Pe lângă tratamentele corporale și alimentația corecta, Carmen de la Sălciua are o singură operație estetică, pe care și-o asumă fără niciun fel de problemă: rinoplastia. De asemenea, aceasta nu se sfiește să recunoască că a apelat de mai multe ori la intervenții minim invazive.

„Am grijă de mănânc, fac tratamente corporale, operație am una singură, așa cum am mai spus, cea la nas, restul nu sunt operații, sunt mici ajustări, acid, botox. Ajustările astea cred că le are fiecare femeie pentru că oboseală și nopțile pierdute își pun amprena pe fața fiecărui artist”, a mai spus vedeta.

