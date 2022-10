Carmen de la Sălciua, mesaj dur pe internet, după ce mama Geta i-a pus la îndoială căsnicia cu Marian Corcheș: „Eu nu lupt cu cei mai slabi...” Artista nu s-a mai putut abține

In articol:

Carmen de la Sălciua atrage de fiecare dată atenția în mediul online cu succesul său în plan profesional, însă de data aceasta se poate mândri și cu mari motive de fericire în plan personal.

Cu numai câteva zile în urmă, artista și Marin Corcheș și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, eveniment care a atras atenția inclusiv fostei sale soacre, mama Geta.

Cântăreața se declară o femeie foarte fericită în prezent. Are alături partenerul care o iubește necondiționat și așteaptă cu nerăbdare să vadă ce-i rezervă viața în viitorul apropiat. A avut parte în ultima vreme numai de evenimente care i-au umplut sufletu de fericire, culminând cu nunta care a avut loc nu cu mult timp în urmă. Printre multele momente frumoase pe care le-a trăit alături de soțul său, artista a întâmpinat și mici neplăceri, pe care nu le-a putut trece cu vederea se pare.

Carmen de la Sălciua, reacție după replica mamei Geta

La scurtă vreme după ce Carmen de la Sălciua a dezvăluit că s-a căsătorit cu Marian Corcheș, mama Geta a avut o reacție cu totul neașteptată, punând la îndoială căsnicia pe care tocmai a început-o fosta sa noră, având în vedere că lângă fiul ei nu a stat decât un an. Artista nu a trecut cu vederea declarațiile fostei sale soacre, așa că a reacționat în mediul online, postând la InstaStory un mesaj scris de Irina Binder, una dintre cele mai în vogă

scriitoare de la noi.

„M-a întrebat cineva de ce nu mă opresc să arunc cu pietre în câinii care mă latră (adică în cei care mă vorbesc de rău). Răspunsul meu este: pentru că nu mă tem de ei ca să simt nevoia să mă apăr. Și pentru că eu nu lupt cu cei mai slabi decât mine. Eu știu că, de obicei, câinii îi latră doar pe cei pe care nu îi cunosc sau pe cei de care se tem. Și mai știu că unii latră doar pentru a atrage atenția asupra lor atunci când se simt invizibili, mici, neimportanți ș ignorați. Sau atunci când vor să pară mai puternici, când vor să-și ascundă slăbiciunea.

Pentru unii lătratul este tot ceea ce au. Lătrând, au iluzia că sunt liberi, că sunt puternici și că sunt importanți. Pentru mine nu sunt. Lătratul se face mereu dintr-o poziție inferioară, iar eu nu mă cobor într-atât. Lăsați câinii să latre. Iar dacă latră prea tare, nu-i opriți aruncând cu pietre, ci dați muzica mai tare.”, a fost mesaj pe care Carmen de la Sălciua l-a postat pe pagina sa personală de Instagram.

Ce a declarat mama Geta despre Carmen de la Sălciua?

Recent, mama Geta a făcut o serie de declarații la adresa fostei sale nurori, la scurtă vreme după ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Mama lui Culiță Sterp a precizat că este de părere că nu va rămâne multă vreme nici lângă Marian Corcheș, așa cum s-a întâmplat și în căsnicia cu fiul ei.

„Chiar am vrut să îi scriu mesaj: oare cât timp o să stai căsătorită dacă ai stat un an și ceva cu Culiță? Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin.”, a declarat mama Geta, conform Fanatik.