Carmen de la Sălciua, piesă specială pentru Culiță Sterp?! Mesajul transmis de cântăreață: ”Ne vom purta unu’ ре аltu-n gând”

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format mult timp unul dintre cele mai iubite cupluri, mai ales pe scenă. Cei doi artiști au lansat hit-uri împreună de-a lungul timpului. Odată cu despărțirea s-au oprit și colaborările.

Carmen de la Sălciua a dat lovitura în trendingul românesc cu piesa de dragoste ”Greșeala noastră”, care a adunat nu mai puțin de 1 milion de vizualizări, în două zile de la lansare.

Artista și-a pus gândurile și sentimentele, în piesa pe care a lansat-o pe 16 ianuarie. De altfel, foarte multe persoane s-au regăsit în versurile cântate de fosta soție a lui Culiță Sterp, dat fiind faptul că internauții au lăsat mii de comentarii pe Youtube, acolo unde melodia are un real succes.

”𝑬𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒆𝒂 𝒎𝒂𝒊 𝒇𝒓𝒖𝒎𝒐𝒂𝒔𝒂̄ 𝒎𝒆𝒍𝒐𝒅𝒊𝒆 ș𝒊 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐𝒄𝒍𝒊𝒑,î𝒕̗𝒊 𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄 𝒎𝒖𝒍𝒕 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂𝒓𝒆.𝑻𝒆 𝒂𝒅𝒐𝒓,𝒔𝒂̄ 𝒐 𝒕̗𝒊 𝒕𝒐𝒕 𝒂ș𝒂 𝒄𝒖 𝒎𝒆𝒍𝒐𝒅𝒊𝒊 𝒅𝒆𝒐𝒔𝒆𝒃𝒊𝒕𝒆 ș𝒊 𝒇𝒓𝒖𝒎𝒐𝒂𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒖𝒎 𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒕𝒖!”, i-a comentat o tânără.

Carmen de la Sălciua, piesă pentru fostul soț?!

În secțiunea de comentarii a piesei de dragoste pe care a lansat-o Carmen de

la Sălciua, în urmă cu două zile, se regăsesc mii de comentarii legate de fostul soț al acesteia, Culiță Sterp.

”Grеѕеаlа tа са vіі ѕі рlесі саnd vrеі

Grеѕеаlа mеа са іubеѕс осhіі tаі

Grеѕеаlа nоаѕtrа іubіrе соѕtа

Аzі lаѕі tоt ѕі mаіnе vrеі ѕа іеі

Ѕunt аmіntіrі се раrса nu mаі рlеаса

Lе rеtrаіm ѕі аѕtаzі ѕі оrісаnd

Ѕі оrісе оm vа fі іn vіаtа nоаѕtrа

Nе vоm рurtа unu’ ре аltu-n gаnd”,sunt câteva versuri din noua melodie a lui Carmen de la Sălciua.

Pe de altă parte sunt mii de internauți, care au spus faptul că piesa este specială pentru fostul partener al artistei.

”Îți dai seama că, Culita a plecat acolo pentru a te uita, pentru a-și lua timp doar pentru el deoarece încă nu te-a regăsit în cealaltă femeie... și oricum tu draga mea, nu ai pierdut nimic, deoarece se vede clar că nu este dedicat pt a fi alături de o femeie... A lasat-o pe Daniela însărcinată (tocmai în acel timp când o femeie are mai mare nevoie de tatăl copilului din pântec) și el a plecat bine mersi la Survivor.. eh, ca să explic mai concret: cam atât îi pasă de ea.... și plus de asta, îl citez pe Iancu atunci când au împodobit bradul: "păi bradu' ăsta îi stabil ca relațiile lu' Culita "...P.S. este super melodia și videoclipul! ❤❤❤❤❤”/ ” Bravo, super faina melodia atăta emoție ce poate transmite parca am un nod în gât mai facut sa plâng...se vede ca ai descris toate traile bune si rele cu Culita cred ca simțeai nevoia să îți strigi durerea ...dar nu uita Dumnezeu este sus si stie EL cum sa le randuiască lucrurile toate la timpul lor ...nu iti pierde speranta suflet frumos🥰❤”, au scris internauții.

Culiță Sterp și Daniela, părinți pentru prima dată

Culiță Sterp și Daniela Iliescu vor deveni în acest an părinți pentru prima dată. Doar câteva luni de zile o despart pe iubita artistului până va aduce pe lume primul lor copil.

Viitoarea mămică este pregătitiă pentru următorul capitol din viața sa, chiar dacă este o posibilitate foarte mare să nască fără soțul ei. Culiță Sterp se află în aceste momente în Republica Dominicană, unde participă la competiția Survivor România, în echipa Faimoșilor. Cântărețul a anunțat oficial că iubita lui este însărcinată, în primul episod al competiției.

„Am venit aici să îl răzbun pe fratele meu, Iancu Sterp. A ajuns până în finală la Survivor și nu a câștigat. Iubita mea trebuie să nască. Chiar dacă n-o că câștig, o să merg acasă cel mai fericit dintre toți”,a dezvăluit Culiță Sterp, în primul episod de la Survivor România.