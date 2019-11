Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea muzicii de petrecere din România. Când au anunțat divorțul, fanii celor doi artiști au fost devastați de veste. La un an de la scandalul uriaș în care au fost implicați, cei doi foști soți au îngropat securea războiului și s-au împăcat.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au apărut împreună în câteva fotografii și chiar în videoclipuri, însă nu au oferit încă declarații despre relația lor. Unii fani cred că cei doi protagoniști nu mai sunt împreună sau că împăcarea lor a fost doar pentru clipurile muzicale în care au apărut.

Carmen de la Sălciua a spus de ce nu vorbește despre relația cu Culiță Sterp

„Întrebarea aceasta este pe buzele tuturor. Mai ești împreuna cu Culiță Sterp? 😍De dragul fanilor, cei care vă iubim și vă susținem, ar fi drăguț sa ne răspundeți 😕. Noi stăm tot timpul cu ochii pe ei, like-uri la poze, la melodii, la tot și măcar un răspuns meritam”, i-a transmis o tânără lui Carmen de la Sălciua, în dreptul unei fotografii.

Răspunsul s-a lăsat așteptat, ceea ce i-a deranjat pe urmăritori. Într-un final, însă, artista a transmis un mesaj.

„Am o viața profesională care este în văzul tuturor dar, am o viața personală care este cunoscută doar de mine! Aleg sa păstrez tăcerea pentru că atunci când am vorbit am fost aspru judecată!

Va asigur ca va citesc comentariile ...unele din ele ...le țin minte chiar, unele încerc sa le urmez, unele ma motivează... altele ma demoralizează... dar cu toate astea respect fiecare om in parte și nu cred ca am jignit vreodată pe cineva... deși la rândul meu am fost jignita și aspru judecată! De asta acum ...aleg sa fiu un om discret!”, a răspuns Carmen de la Sălciua, vorbind pentru prima dată despe acest subiect, după ce a apărut cu el la nunta surorii lui, Ileana.