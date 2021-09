Carmen de la Sălciua radiază de fericire în brațele noului iubit! Primele dezvăluiri despre relație: „Ne cunoaștem de...”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste din România, iar asta nu doar datorită melodiilor sale care ajunge imediat la inimile oamenilor, ci și datorită faptului că este extrem de transparentă cu fanii ei. Vedeta nu se sfiește să le povestească celor care o îndrăgesc ceea ce se întâmplă în viața ei.

„Nu stiu cum rezist, dar puterea vine de acolo de sus și sunt mai bine ca niciodată. Chiar acum sunt la filmările videoclipuluipe care o să-l lansez cu Bogdan de la Ploiești. Schimbările sunt ceva productiv pentru mine. Simt că urmează să vină ceva foarte frumos în viața mea, pe toate planurile. Sesizezi o urmă de licărire în ochi? Mai vin din când în când fluturașii în stomac, sunt pe drumul cel bun”, a spus artista în ultimul interviu acordat la Kanal D.

Recent, în emisiunea Teo show, Carmen de la Sălciua a făcut dezvăluiri incredibile despre viața amoroasă și a povestit despre bărbatul misterios care o face fericită. Se pare că în sfârșit soarele a răsărit și pe strada ei și acum poate spune cu mâna pe inimă că este împlinită și pe plan amoros. Totuși, aceasta nu a vrut să ofere prea multe detalii, căci relația ei este abia la început, însă, după ce lucrurile se vor mai concretiza promite că va povesti totul cu lux de amânunte.

Carmen de la Sălciua: Nu aș putea să spun foarte multe despre subiectul acesta. S-a schimbat ceva în viata mea și când va veni momentul, voi povesti totul pe acest subiect.

Burusucu: Ești gravidă?

Carmen de la Sălciua: Nu, nu sunt gravidă, de ce? Toate trebuie să vină cu o rânduială. Când o sa vrea Dumnezeu să se întample asta o sa povestesc, pentru ca nu am cum sa ascund fericirea atunci cand ea există. Ne cunoastem de destul de puțin timp, a declarat vedeta la Teo show.

Carmen de la Sălciua, despre viața profesională: „M uzica este viata mea”

Să nu credeți că lucrurile s-au așezat pentru vedetă doar din punct de vedere sentimental. Pe plan profesional, lucrurile merg chiar mai bine ca niciodată. Carmen de la Sălciua spune că este o perioadă foarte aglomerată pentru ea, căci are multe cântări pe care trebuie să le onoreze și, de asemenea, multe colaborări. Cea mai recentă este cu Bogdan de la Ploiești cu care va lansa o melodie de dragoste și chiar în aceste momente cei doi artiști lucrează intens la videoclipul piesei.

„Trec printr-o perioada foarte aglomerata, dar o zi din viata mea este frumoasa, pentru că muzica este viata mea. Mă consider norocoasă. În ultima perioada am stat mai mult departe de atentia presei. Am simtit nevoia să stau putin deoparte si acum, fiind odihnită, sunt pregătită din nou. Un om sănătos doarme zece minute cât alții în șapte ore. Eu așa dorm, câte zece minute, dar sunt forță.

E o piesă de dragoste, foarte mulți fani au cerut această colaborare și este o piesă foarte frumoasă. Eu și Bogdan de la Ploiești ne-am inteles bine din prima, desi prima data cand l-am văzut a fost aseara, cand am inregistrat piesa. Este o conexiune destul de bună, nu avem probleme”, a mai spus artista la Kanal D.