Carmen de la Sălciua și Nelu Popa au ajuns la cuțite. Cum a reacționat artista, după ce saxofonistul a făcut publică idila lor: ”Mi-a zis că trebuia să mint”

Despre Carmen de la Sălciua se știu multe lucruri, atât legat de viața sa personală, cât și profesională. Însă, până nu de mult, cei care o admiră nu știau că artista s-a iubit în trecut cu un coleg de formație.

Recent, bărbatul a făcut totul public, iar acum, între cei doi foști s-a rupt și lanțul profesional, căci artista și-a ieșit din minți după ce subiectul vieții sale

amoroase a făcut înconjurul online-ului.

Carmen de la Sălciua l-a lăsat fără cântări pe Nelu Popa

Conform saxofonistului, el și manelista s-au iubit timp de mai bine de trei ani, Carmen lăsându-i o impresie bună.

” Am stat vreo trei ani și jumătate împreună. Înainte de toți. Am fost primul ei iubit din lumea muzicii. Nu am fost primul iubit al ei. Am fost cu ea. Este o fată minunată”, a dezvăluit Nelu Popa, notează Fanatik.

După această mărturisire, Carmen de la Sălciua a izbucnit și s-a răzbunat crunt pe cel care o acompania la evenimente.

Astfel că acum, saxofonistul a rămas pe tușă, căci logodnica lui Marian Corcheș l-a scos din formație, deci, l-a lipsit de o sumă frumușică de bani.

”S-a supărat că am spus adevărul, mi-a zis că trebuia să mint presa. M-a dat afară pentru că am fost prea sincer. Și suntem în mijlocul sezonului, normal că sunt supărat. Nu sunt supărat pe presă. Sunt supărat pe ea că nu își asumă ceea ce a fost”, a mai spus saxofonistul.

La rândul ei, Carmen de la Sălciua a luat și ea replica și a spus cum stau lucrurile din punctul ei de vedere.

Ea recunoaște că a rupt orice legătură cu fostul iubit și coleg, însă subliniază că nu l-a împins niciodată să mintă.

Doar că, unele lucruri, spune ea, mai ales că țin de viața sa personală, ar fi preferat să rămână ascunse. Asta și pentru că îi pot dăuna imaginii, dar și relației pe care o are acum cu Marian Corcheș.

”Da, ne-am certat. Nu mai colaborez cu el. Nu i-am cerut să mintă. Dar sunt niște lucruri care mă deranjează. I-am zis că e frumos ca după atâția ani în care am colaborat nu e frumos să lovești în colega ta, cea alături de care ai mâncat o pâine. El a vorbit foarte frumos despre mine (ironică, n. red.), de aceea au apărut în presă niște chestii, așa, care pot să îți afecteze și viața. Din cauza asta pot să existe și certuri… Pune-te în locul lui Marian”, a precizat Carmen de la Sălciua.

Acum, când a tăiat răul din rădăcină, manelista spune că vrea ca acest subiect să fie închis, pentru că Nelu Popa nu mai are nicio implicare în viața sa.

Artista declară că nu se vrea implicată în niciun scandal, ba chiar, acum, după ce l-a lăsat fără vreo 15 evenimente la care trebuiau să cânte împreună, ea îi urează baftă fostului ei iubit.

”Eu nu vreau să mai vorbesc despre Nelu Popa, pentru mine nu e un subiect. (…) Declarațiile mele nu sunt o răutate. Nu am ce să mai zic, se pare că toată lumea își face dreptate pe Facebook pentru că bărbații nu mai sunt bărbați, iar femeile, la fel. Toată lumea își face pe Facebook un război. Eu nu vreau niciun război. Îi urez multă sănătate în viitor și multă baftă pe drumul pe care l-a urmat”, a mai spus celebra artistă.