Carmen Grebenișan a fost îndrăgostită în secret de un fotbalist cunoscut. Cine este bărbatul care i-a furat inima tinerei cu ceva vreme în urmă? "Lui îi plăceau toate fetele"

Carmen Grebenișan traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții, pentru că de curând a devenit soția lui Alex Militaru. Chiar dacă acum se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere, în trecut tânăra a recunoscut că nu a avut parte de prea mare noroc în dragoste.

Carmen Grebenișan a fost îndrăgostită de Sergiu Hanca

Carmen Grebenișan a fost recent invitată în cadrul unei emisiuni TV, unde a dezvăluit mai multe detalii din viața ei personală. Tânăra și-a luat prin surprindere fanii, însă, căci a recunoscut faptul că a fost îndrăgostită de un fotbalist cunoscut din România.

Totuși, vloggerița a declarat că bărbatul nu a știut niciodată despre sentimentele pe care i le purta, pentru că a ales să îl iubească în secret: "Am avut o iubire pentru un băiat, când eram mai mică, și nu s-a întâmplat nimic cu asta. A fost așa...Lui îi plăceau toate fetele. E un fotbalist cunoscut, Sergiu Hanca. I se zicea pe atunci 'Muscă'. Era un băiat fain, dar nu eram eu destul de faină. Nu a aflat niciodată, dar s-a putea să afle acum și mie o să-mi fie un pic rușine cu chestia asta, dar până la urmă îmi asum. A fost o chestie de copii, el nu știe. Am suferit singură acasă. Până cum n-am zis.", a povestit Carmen Grebenișan, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Carmen Grebenișan s-a căsătorit de curând cu Alex Militaru

Carmen Grebenișan și-a luat inima în dinți și a oficializat în acte relația cu Alex Militaru, bărbatul cu care avea o relație stabilă, de mai bine de un an. Vloggerița a povestit recent că totul a fost mai frumos decât se aștepta, însă nu îi vine nici acum să creadă că s-a pus la casa ei și a reușit

să-și întemeieze o familie:

Am fost destul de ocupată cu organizarea și n-am reușit să resimt farmecul momentului. Am resimțit asta doar în momentul în care ne-am îndreptat spre primărie și am spus: 'Mamă, nu-mi vine să cred că facem treaba asta!' Mi se părea că eu încă sunt puștoaica aia de 20 de ani, deși acum fac 30, mă gândeam că ajung în punctul acesta, mă mărit!", declara Carmen Grebenișan la puțin timp după marele eveniment, în cadrul unei apariții TV.