Carmen Grebenișan este infectată cu noul coronavirus! Influenceriţa a intrat în izolare alături de logodnicul său

Carmen Grebenișan şi proaspătul ei logodnic au fost infectaţi cu noul coronavirus şi au intrat în izolare pentru 14 zile. Vedeta a făcut anunţul pe reţelele de socializare.

Cu doar câteva ore în urmă, Carmen Grebenișan a anunţat că ea şi iubitul ei sunt infectaţi cu coronavirus şi sunt nevoiţi să stea în izolare pentru o perioadă de 14 zile. Influencerul le-a spus urmăritorilor de pe Instagram că nu se teme, ba chiar este fericită că a făcut testul şi a aflat cum stă, asta pentru că în zilele ce urmau, trebuia să se întâlnească cu mai multe persoane, şi faptul că şi-a făcut testul a prevenit acest lucru.

Carmen Grebenișan a aflat că e pozitivă de acum câteva zile, atât ea cât şi Alex, logodnicul său. Cei doi s-au hotărât să facă testul după ce au avut dureri de cap mai multe zile la rând.

Au primit rezultatul testului în 24 de ore

Carmen Grebenișan şi Alex au primit rezultatul testului în 24 de ore. Astfel au aflat că sunt pozitivi la infecţia cu COVID.

”Noi suntem pozitivi. Am aflat asta miercuri și suntem destul de norocoși că nu avem simptome mai deloc, sau cel puțin nu puternice. Două zile ne-a durut capul. Nu ne curge nasul, nu tușim, mă rog, eu nu tușesc, Alex tușește de obicei!”, a spus Carmen Grebenișan pe internet.

Carmen Grebenișan le-a spus admiratorilor că ea şi Alex sunt bine şi nu au simptome îngrijorătoare. Vor sta 14 zile în izolare, după care vor repeta testul, iar dacă rezultatul este negativ, se vor întoarce la activităţile lor obişnuite.

”Suntem printre cei norocoși, avem niște simptome minore. Am avut un discomfort la nivelul pielii. Temperatura am avut 36,2. Eu am mereu temperatura corpului destul de scăzută.”, a mai spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

