Carmen Grebenișan, mai naturală ca niciodată! Cum arată influencerița fără machiaj și fără filtru

Carmen Grebenișan este bine-cunoscută în mediul online, iar de-a lungul timpului a strâns o comunitate de aproape 690 de mii de urmăritori pe contul de Instagram. Ea, alături de prietena ei cea mai bună, Alina Ceușan, sunt printre cele mai vechi bloggerițe de fashion și cosmetică din România.

Carmen Grebenișan mai naturală ca niciodată!

Atât Carmen Grebenișan cât și Alina Ceușan au devenit mult mai cunoscute publicului larg ca urmare a participării în sezonul trei Asia Express, unde au ajuns extrem de departe în competiție și au demonstrat că sunt două fete puternice, determinate și împreună formează o echipă extrem de unită. Nici măcar în cadrul competiției Carmen Grebenișan nu a fost prinsă cu garda jos, ci tot timpul a fost aranjată, machiată și gată să înfrunte orice obstacol.

Astfel, frumoasa vloggeriță a ajuns una dintre cele mai îndrăgite și apreciate vedete din mediul online în România. Și are cu ce să se laude, are o carieră pe internet demnă de invidiat, este extrem de frumoasă, are prieteni buni și loiali, dar și o relație foarte închegată cu iubitul ei, Alex Militaru, care în urmă cu ceva vreme a cerut-o în căsătorie și cu care și-a cumpărat recent un apartament de lux în Capitală.

Rcent, frumoasa vedetă a participat la un curs unde a învățat mai bine tehnicile de machiaj,

semn că este extrem de atentă la felul în care arată și la imaginea pe care o afișează pe rețelele de socializare. Însă, în ultimele InstaStory-uri pe care le-a postat, Carmen s-a pozat fără vreun pic de intervenție la nivelul chipului.

Vedeta s-a pozat nemachiată și fără filtru[Sursa foto: Instagram]

Influencerița, fără pic de machiaj și fără filtru

Carmen Grebenișan se află în vacanță, la munte, alături de mai mulți prieteni de-ai ei.

Aceasta s-a pozat la primele ore ale dimineții fără a interveni în vreun fel cu machiaj sau cu vreun filtru la nivelul feței. Vloggerița și-a surprins astfel fanii cu una dintre cele mai rare poze cu ea, una în care ăși arată frumusețea naturală.