Carmen Grebenișan s-a logodit! Cum a reacționat cunoscuta vloggeriță

In articol:

Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai apreciate vloggerițe de la momentul actual de la noi din țară. Seara treacută, frumoasa vedetă a trăit momente extraordinare, după ce iubitul ei, prietena ei cea mai bună și soțul acesteia i-au făcut o surpriză!

Carmen Grebenișan s-a logodit

Alina Ceușan și soțul ei au participat la acest eveniment important din viața celor doi îndrăgostiți. În momentul în care au ieșit afară, sus pe bloc, Carmen a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Alex. Vloggerița a făcut mai multe glume înainte de a spune răspuns mult așteptat "DA!". Vedeta va îmbrăca rochie de mireasă în scurt timp.

”Doamne, Alex, ce-i asta? Doamne ferește-mă! Vă rog nu! Sunt în papuci de casă!”, a fost reacția roșcatei, în timp ce Alina Ceușan filma întregul moment.

Imaginea postată pe Instagram de Carmen Grebenișan

În urmă cu ceva timp, frumoasa roșcată a povestit în cadrul unui interviu cum a început relația dintre ea și Alex. Se pare că cei doi îndrăgostiți se cunoșteau deja de trei ani, dar sentimentele au apărut după ce Carmen s-a despărțit de fostul ei iubit.

”Noi ne-am cunoscut în timp ce eu eram cu fostul meu prieten. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înteles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri”, a spus Carmen Grebenișan în cadrul emisiunii Showbiz Report.