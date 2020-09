Carmen Grebenișan suferă!

Și influencerii trec prin momente grele în viață, iar acest exemplu ni-l dă chiar Carmen Grebenișan, care acum a fost diagnosticată de către medici cu gastrită cronicizată, apărută în urma Helicobacterului, o boală cu manifestări neplăcute, care includ dureri abdominale, arsuri gastrice și scăderea în greutate.

Carmen nu își pierde însă speranța, fiind convinsă că va trece cu bine peste acest mic impediment, cu ajutorul tratamentului, care însă nu este foarte ușor.

Carmen trebuie să respecte o dietă strictă și care exclude complet zahărul, îndulcitorii, prăjeli, conserve, mâncarea picantă, țigări și bineînțeles, și alcool. Carmen Grebenișan nu și-a pierdut glumele, tratând acest subict într-un mod jucăuș.

Carmen privește această dietă ca fiind un lucru benefic în viața ei, totuși, tratând-o ca pe o detoxifiere și un mod sănătos de viață:

„Partea bună este că o să am o dietă destul de sănătoasă și nu mă mai îngraș. Nu am voie pâine, nu am voie zahăr și o să fie bine.”, le-a povestit Carmen Grebenișan, urmăritorilor de pe Instagram.