Carmen Harra a prezis decizia în cazul Elenei Udrea! Știa de la început care va fi sentința: "Anii ei de plată sunt în ultimii 12 ani" | EXCLUSIV

Carmen Harra, într-un interviu acordat Corneliei Ionescu, vorbește despre Elena Udrea și șansele ca aceasta să ajungă să-și ispășească pedeapsa într-o închisoare din România. Aceasta susține că Elena Udrea se află într-un an karmic, unde ”nu mai are loc de întors” și acesta fiind unul dintre motivele pentru care ”va ajunge să plătească”.

Carmen Harra a anticipat sentința Elenei Udrea

Elena Udrea a fost condamnată de ICCJ la șase ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”. Aceasta a încercat să scape de condamnarea pe care o consideră ilegală și a fost prinsă în Bulgaria, foarte aproape de granița cu Grecia. După ce mai mulți judecători bulgari au studiat dosarul ei au luat decizia de a o extrăda în România pentru a-și ispăși pedeapsa. Săptămâna trecută, Elena Udrea a ajuns la Penitenciarul Târgșor, iar acum urmează să aibă loc recursul în casație, unde fostul ministru află dacă va scăpa sau nu de închisoare.

Carmen Harra o studiază demult pe politiciană și astfel a putut prezice rezultatul înainte ca decizia să fie pronunțată.

"Am observat acțiunile ei. Tot eu i-am prezis că o să se căsătorească cu un bărbat mai tânăr și că o să aibă un copil, lucruri care păreau imposibile, pentru că era prea în vârstă. Toate ce i-am spus de-a lungul timpului, că va fugi, că va fi prinsă, tot eu am prezis că în final va ajunge să execute această sentință. Ea încă mai poate naviga o perioadă de timp, să încerce să inducă în eroare, poate, autoritățile într-un fel anume, dar intră într-un an karmic și de acolo nu mai are loc de întors. Karmele ei încep să o urmărească și ea trebuie să le plătească. Așa că finalul lui Udrea este că va trebuie să plătească, chiar dacă părea că scapă. Ea nu ar trebui să mai pozeze în victimă că are copil mic, ci să accepte că a greșit. Din păcate pentru ea, nu există cale de întors, își va plăti greșelile.", a declarat Carmen Harra, în emisiunea Online Story, de pe canalul de YouTube WOWnews.

Când se vor termina problemele Elenei Udrea?

Carmen Harra susține că problemele Elenei Udrea nu se încheie aici. Se pare că fostul ministru intră în anul karmic, care o obligă să plătească pentru toate greșelile făcute de-a lungul timpului. Iată când se va bucura Elena Udrea de liniște și pace.

"2022 era anul ei de reflecție. În anul acesta, ea avea șansa să corecteze ceva, să acționeze. Acesta era anul în care putea obține iertarea, dar nu a făcut-o. Din nefericire, lucrurile la ea merg spre rău, pentru că ea intră în anul karmic, care sunt puțini în viață, dar sunt anii de plată.(...) Anii ei de plată sunt în ultimii 12 ani. Deci, tot ce s-a întâmplat în viața ei în ultimii 12 ani, este expus pentru rezoluție, finalul lui 2022 și parcursul lui 2023. Aici este perioada ei de răscruce și perioada ei de plată karmică.", a mărturisit Carmen Harra.