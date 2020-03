Carmen Harra a prezis în urmă cu mai mulți ani că relația dintre Andreea Bălan și George Burcea nu va dur pentru foarte multă vreme, în ciuda celor doi copii pe care îi va avea.

„În 2016 m-a întrebat cineva, ei chiar erau la început, vorbesc de patru ani în urmă și prima mea reacție a fost: este o relație de scurtă durată, o relație care nu o să meargă și ea este cea care o să pună punct foarte curând acestei relații, dar vor avea doi copii. Și exact așa s-a întâmplat. A avut acești doi copii, dar relația nu avea cum să continue și să supraviețuiască energetic pentru că ei doi, din punct de vedere energetic nu erau dloc compatibili și iată că compatibilitatea asta și-a spus cuvântul la un moment dat. Nu cred că se poate face nimic la ora actuală, să găsească o soluție ca acești copii să aibă și tată și mamă și să se înțeleagă, să rămână prieteni, pentru că asta le rămâne de făcut.”, a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra, despre George Burcea: El e un băiat foarte bun, dar într-o căsnicie trebuie să te potriveşti

Prezicătoarea Carmen Harra a fost sceptică de la bun început în legătură cu fostul soț al Andreei Bălan. Pe vremea când relația lor era la început, Carmen Harra a săus despre George Burcea că este foarte diferit de Andreea Bălan, drept urmare, relația lor nu va fi una de lungă durată.

„Numerologic vorbind, nu se pot acomoda unul cu celălalt. 7 cu 6 se bat cap în cap şi înseamnă o relaţie foarte dificilă, o relaţie toxică. Pe undeva s-ar completa, dar potrivirea între aceste două numere e imposibil de realizat. Nu sunt de mult împreună şi nu ştiu cât de mult vor rezista. E genul de relaţie pentru care trebuie să lucreze amândoi ca să meargă. Sunt doi oameni care văd lumea diferit; sunt atât de diferiţi încât e greu să reziste în timp. Nu văd un mariaj cu acest bărbat, ci doar o relaţie. El e un băiat foarte bun, dar într-o căsnicie trebuie să te potriveşti. Anul acesta nu-l prea ajută pe el pentru că e unul mai dificil. E un tip familist, generos, dintr-o bucată, norocos din multe puncte de vedere, inclusiv material. El i-ar putea fi un sprijin în viaţă dacă ea vrea să balanseze. Decizia acestei relaţii îi aparţine doar ei”, declara Carmen Harra în urmă cu mai mult timp.

Carmen Harra a prezis că Andreea Bălan și George Burcea vor avea doi copii

Referitor la mariajul dintre Andreei Bălan, prezicătoarea a spus că ea va avea doi copii.

„Ea trebuie să aibă doi copii, fată şi băiat – nu ştiu care vine primul, dar cel mai probabil va avea un băiat. Rămâne de văzut dacă ambii copii ai Andreei vor fi cu acelaşi bărbat. Aici intervine liberul arbitru, e decizia ei. Dacă în următorii doi ani lucrurile nu merg bine, Andreea va decide să meargă pe drumul ei şi, apoi, să fie într-o altă relaţie. Nu vreau să le prevestesc despărţirea chiar acum, însă numerologia îi avertizează. În codul ei, ea are doi copii şi două mariaje. Profesional, are un an foarte bun din iulie încolo, continuându-şi succesul. Faptul că va avea un copil nu o încurcă deloc. De fapt, ea şi-ar dori o stabilitate şi pe plan sentimental şi ar putea să o aibă, însă preferă o viaţă tumultuoasă şi să fie mereu în centrul atenţiei. Are calităţi şi un suflet mare, dar trebuie să îşi balanseze dorinţele, câteodată duse la extrem, cu realitatea în care trăim”, a mai spus Carmen Harra.