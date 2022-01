Carmen Harra, la un pas de moarte! Cunoscuta clarvăzătoare, dezvăluiri cutremurătoare din viața sa: „Am văzut că există ceva dincolo de lumea asta”

In articol:

Cunoscuta clarvăzătoare s-a deschis în fața fanilor ei și a vorbit despre drama vieții sale. Mai precis, atunci când se afla la o vârstă fragedă, Carmen Harra a fost la un pas de moarte.

Carmen Harra a fost în moarte clinică, după ce a căzut în râul Someș

Recent, în cadrul unui interviu, vedeta din România, extrem de cunoscută și peste hotare, a vorbit despre momentul în care a fost la un pas de moarte, dar și despre cum și-a dat seama că are o pasiune pentru paranormal.

Se numără printre cele mai cunoscute figuri din România, dar și din străinătate, însă puțini dintre cei care au auzit de ea sau i-au călcat pragul casei pentru câteva premoniții nu au știu acest lucru despre vedetă, Carmen Harra, căci despre ea este vorba, a fost în moarte clinică pe vremea când avea doar 6-7 ani, după ce a căzut în râul Someș.

Deși este o experiență destul de grea pe care a traversat-o cu bine, acela a fost momentul când Carmen Harra și-a dat seama că este mult mai puternică, realizând că are o pasiune pentru paranormal.

„Când aveam vreo 6-7 ani, am fost în moarte clinică, după ce am căzut în râul Someş, şi am văzut că există ceva dincolo de lumea asta. De-atunci am început să percep ceva ce părea neobişnuit pentru alţi oameni. Este o abilitate a creierului numită intuiţie, pe care toţi o avem, dar multora le e frică de ea. Eu am cultivat-o. Cred în această lume metafizică, în extrasenzorial, în vieţi paralele, pentru că mi s-au întâmplat lucruri extraordinare, pe care toată viaţa am încercat să le înţeleg, să le demistific, să le analizez, să le studiez. Am şi o diplomă în Psihologie, pentru că m-a fascinat abilitatea creierului de-a trece dincolo de creierul linear.” , a declarat Carmen Harra clickpentrufemei.ro.

Carmen Harra [Sursa foto: Facebook]

Clarvăzătoarea s-a mutat în America în urmă cu 37 de ani

Carmen Harra s-a mutat în America în urmă cu 37 de ani și este extrem de mulțumită de alegerea pe care a făcut-o atunci când era tânără. Vedeta s-a căsătorit cu regretatul său soț cu care a avut o relație de 27 de ani și recent, în cadrul aceluiași interviu, Carmen Harra a mărturisit că nu a uitat ceea ce o leagă de țara în care s-a născut, mai precis, tradițiile românești, gândirea și iubirea pentru locul unde a crescut.

„Am ajuns în Statele Unite când eram foarte tânără, cu 37 de ani în urmă. M-am obişnuit aici şi am rămas aici pentru că m-am căsătorit cu iubirea vieţii mele, cu care am trăit 27 de ani. Şi da, m-am americanizat în timp, însă am păstrat simţurile româneşti, tradiţiile româneşti, gândirea, iubirea pentru locul unde m-am născut şi graiul românesc. Cred că vorbesc la fel de bine cum am făcut-o întotdeauna, dar nu mai scriu atât de bine, după atâţia ani…”, a mai adăugat Carmen Harra pentru aceeași sursă.

