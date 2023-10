Carmen Harra, predicții despre războiul din Israel! Clarvăzătoarea crede că situația se va liniști: „Nu asta duce la Al Treilea Război Mondial”

In articol:

Atacurile din Israel au început deja de 3 zile, iar situația pare că se agravează de la o zi la alta, căci numărul persoanelor rănite și al celor decedate crește semnificativ.

Mai mult decât atât, nu doar că există oameni care și-au pierdut viața după bombardamente, ci există și foarte multe persoane care au fost date dispărute.

Cu toate acestea, însă, Carmen Harra a vorbit pe baza acestui subiect, făcând câteva predicții despre această situație.

Carmen Harra nu crede că războiul din Israel va dura mult

Clarvăzătoarea este convinsă că războiul de peste hotare nu va dura foarte mult, potrivit predicțiilor pe care le-a făcut. Carmen Harra crede că acest conflict se va atenua și poate să dureze o săptămână sau două.

Mai mult, vedeta a mai precizat că și Israelul va ataca, însă țara va avea susținere din partea aliaților, cum ar fi America.

„Eu cred că acest conflict se va atenua, poate o să dureze o săptămână, două, nu știu exact, dar nu va dura mult, se va aplana conflictul. Israelul va ataca, la rândul lui, va avea ajutoare din partea Americii, deci să nu vă fie frică, nu asta duce la al treilea Război Mondial”,

a spus Carmen Harra.

Clarvăzătoare a explicat că există și riscuri

În același timp, Carmen Harra a mai precizat că există și riscuri, căci dacă războiul se va extinde și situația nu se va diminua, abia atunci vor fi consecințe. Clarvăzătoarea a explicat că dacă războiul va continua până în 2024, atunci situația se va schimba complet.

„Problema este că toate războaiele mondiale au început sub cifra 5. Asta este cifra războiului, divinitatea ne avertizează și vorbește sub o cifră, care ne spune ce se va întâmpla. Dacă intrăm în 2024 sub influența acestui război, atunci un război mondial de proporții cum n-a cunoscut omenirea niciodată se va declanșa, pericolul există, doar că altele vor fi circumstanțele. Dar eu văd că acest conflict se aplanează, eu folosesc niște calcule care ne arată cât de periculos este momentul”, a mai spus Carmen Harra.