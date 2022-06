Carmen Harra prezice că vom avea o lume nouă în următorul deceniu: „Haosul prin care trecem este necesar pentru progresul nostru spiritual” | EXCLUSIV

In articol:

Prezentă prin videoconferință în emisiunea „Online Story”, prezentată de Cornelia Ionescu, Carmen Harra a explicat semnificațiile numerelor ce au dus la izbucnirea războiului din Ucraina și ce înseamnă pandemia, de care încă nu am scăpat cu totul, pentru omenire.

Carmen Harra despre pandemie: „A apărut un sindrom psihic de depresie generalizată, în gândirea colectivă a oamenilor.”

Ultimii doi ani și jumătate au fost plini de încercări pentru umanitate, în special din cauza pandemiei, care a ținut în loc întreaga planetă pentru câteva luni de carantină dură ca, mai apoi, să fie un adevărat „montagnes russes” de valuri de îmbolnăviri și restricții care ne-au ținut departe de cei dragi. Încă nu putem trage linie la final de pandemie, pentru că nu știm dacă virusul SARS-CoV-2 mai poate oferi și alte surprize, dar cert este că impactul asupra sănătății mentale este cel puțin la fel de important ca cel asupra sănătății fizice.

„A afectat toată lumea. Ne-a afectat mental, ne-a afectat psihologic, ne-a speriat, ne-a demoralizat, ne-a scos din zona noastră de confort, ne-a făcut să ne interorizăm, ne-a făcut să ne întrebăm ce se va întâmpla cu noi. Mai mult ca oricând, în timpul pandemiei, oamenii au devenit anxioși, au devenit deprimați. A apărut un sindrom psihic de depresie generalizată, în gândirea colectivă a oamenilor, care încă mai continuă să se manifeste. N-am scăpat definitiv de el, foarte periculos, de altfel! Vezi oamenii manifestându-se cu frică, încă, și astăzi. Oare mai vine înapoi? Oare o să se agraveze? Oare apare altceva? Lumea este neliniștită, speriată, și am văzut, mai mult ca oricând, atacuri de panică la oameni, mai mult ca oricând depresii clinice, mai mult ca oricând divorțuri, separări, neînțelegeri”

, a declarat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”.

În viziunea lui Carmen Harra, pandemia ne-a pus la încercare ca să putem trece la nivelul următor ca specie.

„Sunt niște legi nescrise care determină existența noastră, care spun că lucrurile care s-au întâmplat continuă să se multiplice, să se repete în existența noastră. Omenirea trece prin această fază de transformare, care poate să țină până în anul 2033. Haosul acesta prin care trecem este necesar pentru progresul nostru spiritual. Pandemia aceasta ne învață lucruri esențiale, ca să putem să evoluăm”, a mai explicat Carmen Harra.

Carmen Harra: „România nu va fi afectată de acest război.”

Carmen Harra și fiica ei, Alexandra Harra [Sursa foto: Facebook]

Clarvăzătoarea a fost foarte categorică în privința războiului dintre Rusia și Ucraina, pe care-l vede ca pe o „datorie” rămasă din trecutul spiritual al omenirii, o neliniște nerezolvată în vremea ultimul mare război care a măcinat Europa.

„Dacă stăm să ne uităm mai bine, când au început Primul Război, Al Doilea Război și acest război, toate căzut sub incidența acelei cifre 5, care înseamnă război, dimensiunea a cincea, moartea. Iisus a murit în cincea zi a săptămânii. De la o forță divină ni se arată să ne păzim, pentru că experimentăm aceleași lucruri karmice pe care le-am mai experimentat. Întrebarea este le experimentăm până când le rezolvăm? Dacă noi am fi rezolvat Al Doilea Război karmic, războiul ăsta nu s-ar fi întâmplat.(...) Cei care au generat ceva au generat și Al Doilea Război, și generează și posibilitatea celui De-al Treilea Război Mondial. Se spune că lucrurile vin în 3. Am trăit cu pericolul celui De-al Treilea Război șaptezeci și ceva de ani. Cifra 7 este în Biblie de 77 de ori. 7 este cifra lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut nevoie de 7 zile ca să facă lumea fizică”, a subliniat Carmen Harra în interviul exclusiv pentru WOWbiz.

Războiul este foarte aproape de țara noastră, însă Carmen Harra a ținut să-i liniștească pe români, pentru că, în previziunile ei, România va sta departe de conflict.

„România nu o să intre în acest război, pentru că România nu va fi afectată de acest război. Ăsta e un lucru esențial de știut, care ne dă, dintr-odată, pace. Nu e ușor să trăiești știind că, la granița ta, e război”, a adăugat Carmen Harra.