Carmen Harra și Anamaria Prodan, nașele de cununie ale Adrianei Bahmuțeanu și George Restivan? Clarvăzătoarea a dezvăluit ce legătură are de fapt cu viitorii soți: "Ei s-au întâlnit în anul karmic" | EXCLUSIV

Adriana Bahmuțeanu și Restivan George urmează să facă nunta. Cei doi sunt suflete pereche, iar Carmen Harra este „responsabilă” pentru întâlnirea lor. Clarvăzătoarea a dezvăluit noi detalii despre povestea acestora de dragoste.

Carmen Harra, totul despre rolul ei în relația Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu poate zâmbi din nou acum, după ce și-a găsit liniștea în brațele lui Restivan George. Întâlnirea dintre cei doi nu a fost deloc întâmplătoare. Carmen Harra a amintit tuturor că, în urmă cu mulți ani, le-a spus amândurora că relațiile în care se aflau la momentul respectiv nu vor fi de viitor.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au depus deja actele de căsătorie. Carmen Harra este cea care i-a adus împreună și pentru acest lucru îi vor fi recunoscători toată viața. În emisiunea Online Story, clarvăzătoarea a povestit totul despre rolul ei în relația lor, dar și detalii neștiute despre previziunile pe care le-a făcut fiecăruia dintre ei.

"Sunt oameni frumoși. I-am cunoscut pe amândoi cu vreo 14 ani în urmă, pe două părți ale pământului diferite. Le spuneam de o vreme că se vor cunoaște între ei. Le dădeam indicii. Nu mă gândeam exact cine sunt. Îi spuneam lui că va întâlni o femeie a cărei inițială începe cu A, care are doi copii, care a mai fost căsătorită, dar care nu este în California, care este brunetă. Îi dădeam detalii de cineva care vine în viața lui, care, de fapt, la o descriere mai atentă era chiar Adriana. Ei îi spuneam în același timp de un bărbat cu litera G, care a mai fost și el însurat. Ea se uita așa cu neîncredere. Într-un mod comic, trimit un pachet în România. Mi-a zis că ar vrea să o cunoască pe Adriana. S-au întâlnit și au stat de vorbă până dimineața. Ei s-au întâlnit în anul karmic, imediat s-a demarat conexiunea și acum se găsesc amândoi în începutul unei alte etape de viață, perfect ca să faci o căsnicie.", a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra și Anamaria Prodan, nașe la nuntă?

Carmen Harra a făcut o dezvăluire neașteptată. Să fie oare Anamaria Prodan pe lista nașelor la nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan? Clarvăzătoarea recunoaște că impresara își dorește acest lucru și este posibil să se concretizeze.

"Eu sunt doar un pion care am deschis o ușă. George este arhetipul uman care te-a văzut, te-a iubit, a căzut în genunchi și te-a cerut de nevastă. Adriana este absolut incredibilă, ea crește acest copil. Nu am suficiente vorbe, cât o admir pentru că are grijă de acest copilaș care provine și el dintr-o dramă. Adriana face un lucru divin. Bineînțeles că o să vin și la nuntă. Cred că sunt nașa numărul 1, în afară de Anamaria Prodan, că știu că vrea și ea să fie nănașă. Nu am mai fost în România de 4 ani.", a mărturisit Carmen Harra, pentru WOWnews.

