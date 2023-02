Carmen Negoiță, un nou început în viața sa. Vedeta și-a schimbat casa: „Am făcut o mică investiție, nu singură”

In articol:

Carmen Negoiță este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Bloggerița și-a schimbat casa și este foarte încântată de noua schimbare din viața sa. Influencerița a recunoscut că nu este totul gata, ci mai are 3 camere de mobilat, însă speră să fie totul pus la punct până la sfârșitul acestui an.

Carmen Negoiță s-a mutat în casă nouă

Carmen Negoiță și-a dorit dintotdeauna o casă exact pe placul său. Vedeta a investit bani și timp, dar iată că, în sfârșit, și-a văzut visul realitate. Deocamdată doarme pe o saltea, însă așteaptă să ajungă mobila și să termine și cele 3 camere care au mai rămas.

Vedeta a recunoscut că investiția financiară nu a făcut-o singură, iar pentru design are nevoie de mai mult timp, întrucât bugetul este unul programat și limitat, astfel că trebuie să îl respecte.

” Am făcut niște modificări, m-am mutat, dar încă suntem în construcție. Am terminat o parte, o parte nu, pe parcurs mai bine mobilier, de la o lună la alta. Știți cum e, comanda durează o lună, o lună și jumătate. Am făcut o mică investiție, nu singură, dar încet-încet, sper să terminăm anul acesta. Dacă ai bani foarte mulți atunci nu te uiți. Dacă ai un buget în care trebuie să te încadrezi, încerci să iei și calitate, să-ți placă și designul, să nu fie totul simplu. Prefer să le iau în rate, ar fi o investiție foarte mari, prefer să le iau treptat. Am de mobilat 3 camere și dressing. Este o casă, sunt multe de făcut, dar mi-am luat target un an. Când voi vedea că ceea ce este gata, atunci mă voi liniști”, a povestit Carmen Negoiță, pentru Antena Stars.

Carmen Negoiță se ajută de curățenia în casă pentru a se liniști sufletește

Aceasta are un ritual mai nonconformist când trebuie să se liniștească din punct de vedere sufletește. Vedeta începe să facă curățenie în casă atunci când se simte agitată din punct de vedere emoțional și se relaxează atunci când totul în jurul ei este în deplină ordine.

” Eu am un stil, când sunt foarte nervoasă și agitată, fac curățenie ca să mă liniștesc. În momentul în care eu zic că în casă e ordine, se face ordine și în gânduri. Asta e filozofia mea de viață.”, a mărturisit vedeta.

Carmen Negoiță [Sursa foto: Instagram]