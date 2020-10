Carmen Serban [Sursa foto: Facebook]

Carmen Șerban a fost invitată astăzi la o emisiune unde a povestit ce a pățit în perioada când încă nu era celebră și avea propria afacere cu pâine. A băgat 200 de pâini la copt în cuptor, iar când a vrut să verifice pâinea, flăcările au ieșit înspre ea. Atunci a pus mâna pentru a-și proteja fața și s-a ales cu arsuri destul de grave. A ajuns la spital, unde a stat internată câteva zile. (Vezi și: Carmen Şerban îl contrează pe Serghei Mizil în problema românilor din Italia care fug de coronavirus: „Buni sau răi, ai noștri sunt ai noștri și nu este OK ca să închidem ușile”)

La un pas de tragedia vieții

”Am muncit mult, am făcut încălțări, apoi mi-am deschis o brutărie la Timișoara, am făcut și contabilitate, nici nu mâ gândeam că voi deveni celebră și iubită, pentru că eu făceam muzică din pasiune, atât. Dar într-o zi, afacerea de la Timișoara s-a închis, căci după ce am făcut focul în cuptorul de pâine, aveam o brutărie, s-a auzit un zgomot și eu am mers să verific, iar când am deschis a venit o flacără pe mine, mi-a ars toată mână. Norocul meu că acolo aveam niște lapte acru și mi-am băgat mână în el. În vreo 3-4 ani mi s-a vindecat mâna, deși o aveam toată în coajă. Probabil a fost înfundat coșul. Cred că Dumnezeu a fost și este mereu lângă mine. Cu brutăria nu s-a întâmplat nimic, nu era flacăra mare, dar am renunțat la tot ce era acolo, după acest incident. Am considerat că Dumnezeu mi-a dat un semn să plec și de acolo. A fost o poveste de viață draguță, căci eu am muncit 10 ani ca să am primii bani din muzică”, a spus Carmen Șerban în cadrul unei emisiuni TV.