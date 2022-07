Carmen Tănase, clipe de doliu în stațiunea 2 Mai: „Marea l-a luat absolut groaznic”

In articol:

Carmen Tănase și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre una dintre cele mai dramatice amintiri din viața sa, respectiv când și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, chiar pe litoralul românesc, în stațiunea 2 Mai.

Actrița a povestit că vacanțele petrecute la malul mării erau preferatele sale, în special cele din stațiunea 2 Mai, fiind locația unde mergea de când era încă un copil. Însă, odată cu trecerea în neființă a unuia dintre prietenii săi, vedeta nu mai merge cu atât de mult drag acolo, asta pentru că nu-i vine să creadă că amicul ei nu mai este printre noi.

„Acum 3 ani marea l-a luat absolut groaznic, nici acum nu-mi vine să cred”

Carmen Tănase adoră vacanțele la mare și a preferat mereu concediile pe litoral, decât cele de la munte, motiv pentru care de când se afla la o vârstă fragedă, actrița a mers în stațiunea 2 Mai, locație de care este legată sentimental.

Fiind deja obișnuită cu stațiunea, aceasta s-a împrietenit cu patronul unui restaurant, Gheorghe Stănică sau Călin, așa cum îl știa toată lumea. Cei doi au avut o legătură foarte bună, așa că an de an, Carmen Tănase mergea acolo pentru atmosferă și mâncarea foarte bună.

”Îmi place să merg la mare, nu la munte. În România locul meu preferat este 2 Mai, acolo am mers de mică și am o amintire frumoasă legată de ‘Micul Golf’ din această stațiune. Am fost prietenă cu patronul, cu Călin, care a făcut minuni acolo”, spune

Carmen Tănase, pentru Fanatik

Din nefericire, însă, în urmă cu trei ani, Călin, care la momentul respectiv era și consilier local la primăria din Limanu, a plecat alături de alți doi prieteni la pescuit. Totul se petrecea în luna martie, atunci când marea era agitată, iar cei trei pescari au fost loviți de o furtună în largul Mării Negre.

Trupurile celor doi au fost căutate luni de zile, însă abia pe data de 26 august 2019 au fost găsite. Corpul lui Călin a fost găsit pe plaja Krapeț din Bulgaria, acesta fiind condus pe ultimul drum pe data de 29 august.

Cu toate acestea, amintirea lui Călin este păstrată vie, asta pentru că familia sa îi continuă afacerea, mai spune Carmen Tănase.

“Acum 3 ani marea l-a luat absolut groaznic, nici acum nu-mi vine să cred. Este foarte greu să mă duc acum acolo fără el, dar soția și copiii lui îi continuă treaba”, a mai spus Carmen Tănase.

Carmen Tănase [Sursa foto: Captură Video]