Carmen Tănase a primit în urmă cu câteva săptămâni o captură a unui articol de pe un site, în care se spunea că ar fi murit într-un accident rutier.

”Am primit azi aceasta mizerie! Sper ca este doar un cretinism al zilelor noastre nebune și nu ”altceva”!”, a scris atunci Carmen Tănase pe Facebook.

Invitată la emisiunea lui Mihai Gâdea, Carmen Tănase a dezvăluit că a primit în acea perioadă și mai multe mesaje de amenințare, asta după ce fusese tot în emisiunea acestuia și vorbise despre pandemia de coronavirus. Actrița făcuse referire în interviul de atunci despre decizia autorităților de a închide cimitirele și bisericile.

”Au venit pe messenger niște mesaje de amenințare, de pe conturi false. Nu m-am temut nicio secundă. Nu cred că fac rău cuiva dacă îmi spun părerea așa cum fac și alții. Nu am aflat cine a făcut asta, dar am înțeles că e complicat, e nevoie de IT-iști, dar eu nu m-am temut. Adică, nu m-am temut să ies din casă, să traversez strada. Acum, fiecare face cum îl taie capul”, a povestit Carmen Tănase.

În ceea ce privește articolul în care se scria că ar fi murit în accident, actrița spune că nu a interesat-o prea mult și că i se pare complicat să încerce să dea în judecată respectivul site.

”Nu am aflat de unde a pornit știrea, dar nu am făcut eforturi extraordinare pentru a afla cine a scris acea știre. Cineva a fost amabil și a zis o să cerceteze, dar mai mult decât să aflu că este un site din Africa de Sud, nu am putut. Și nici nu știu ce aș putea să fac mai departe, să-i dau în judecată... Nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Știri despre actori care au murit, dacă dai o căutare o să vezi că e plin google-ul cu astfel de știri”, a spus Carmen Tănase despre știrea că a murit într-un accident rutier.