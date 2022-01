Carmen Tănase, mărturii în premieră! Nimeni nu a știut prin ce a trecut celebra actriță: "Eram la un pas de depresie"

In articol:

Carmen Tănase este una dintre emblemele teatrului românesc. Aceasta este foarte ioubită de public, pentru talentul ei deosebit și personalitatea puternică. A jucat roluri extrem de dificile, din care a făcut adevărate personaje.

Ce s-a întâmplat acum un an cu Carmen Tănase?

De când a început pandemia, Carmen Tănase nu a m,ai fost în apele ei, iar motivul îl dezvăluie chiar ea, în podcastul moderat de Mihai Morar.

Carmen Tănase [Sursa foto: Captură YouTube]

Carmen Tănase iubește teatrul și jocul scenic, de aceea excelează de zeci de ani în acest domeniu. Anul trecut, în plină pandemie, actrița a trecut prin niște clipe extrem de dificile, de care nu a știut nimeni. În podcastul lui Mihai Morar, celebritatea și-a deschis sufletul și a povestit cum era la un pas să clacheze.

"Eram la un pas de depresie acum un an de zile. Nu mi-a trecut nici acum starea de pre-depresie, dar nu a murit speranța, ceea e cel mai important cred și eu încă mai sper că o să fie bine, dar este o tâmpenie, pentru că nu am jucat. După aceea am jucat cu 30%, după aceea cu 50%, după aceea cu 70%, o aberație. Am jucat la Teatrul Național cu sala aproape plină. Ce face diferența? E o șicanare. După aceea am căzut iar la 30%. Există producători de teatru care și-au vândut casele, pentru că fac asta din pasiune, nu ca să câștige bani. Pe oamenii ăștia nu i-a ajutat nimeni. Ei din asta trăiesc. A fost bătaie de joc. Am înțeles boala, dar noi ce facem? Murim pe dinăuntru. Mă ții în viață să fiu un robot, mă duc la supermarket, îți dau telefonul să mi-l scanezi, dar eu am murit pe dinăuntru. Cu toate astea, așa cum sunt eu, speranța mea nu a murit, că se întămplă un miracol.", a declarat Carmen Tănase.

Carmen Tănase, dezvăluiri dinainte de moartea soțului ei

Carmen Tănase [Sursa foto: Captură YouTube]

După ce a trecut prin durerea pierderii tatălui său, Carmen a fost martoră și la decesul soțului său, Victor Parhon, alături de care trăai o adevărată poveste de dragoste. Singurul lucru bun din această situație a fost fiul ei, care i-a dat putere să trăiască, prin simpla lui existență. Actrița povestește în premieră despre ce s-a întâmplat de fapt, înaintea morții soțului ei.

"A fost un moment foarte greu. Poate că egal cu ăsta este când l-am pierdut pe tata, dar a fost un moment amar. Eu m-am luat la trântă cu doamna aceea periculoasă în negru și am zis că o înving, că nu mi-e frică de ea. Eu i-am dat lui Țuțu mereu speranțe, atunci așa am judecat eu, să-i ascund adevărul și să-i dau speranțe ca el să fie pozitiv, pentru că pozitivismul în gândire te ajută foarte mult și într-o boală fizică. Tot timpul i-am zis că o rezolvăm. Numai eu știu ce era în spatele acestei chestii, dar am ținut-o așa. Și am ținut-o așa până în ultimul moment și m-a învins asta pe mine. Eu știam că nu putem învinge diagnosticul, dar i-am spus că se poate.", a mărturisit Carmen Tănase, în podcastul lui Mihai Morar.

