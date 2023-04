Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, vrea să devină prezentatoare TV: „Nu la știri, ci la o emisiune de divertisment”. Ce părere are mama ei: „Are un nume care ar putea să o ajute”

In articol:

Carmina și Liviu Vârciu nu au prea avut niciodată o relație foarte strânsă, în ciuda faptului că tânăra, de când este la facultate, s-a mutat la București, în apartamentul cumpărat chiar de vedetă.

Însă, deși nu îi leagă o relație tată-fiică foarte puternică și chiar dacă tânăra a crescut la distanță de actor, se pare că i-a călcat pe urme în multe privințe.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, vrea să devină prezentatoare TV [Sursa foto: Facebook ]

Carmina Vârciu se vrea om de televiziune

Ami Teiceanu a vorbit acum despre fiica sa, despre mutarea acesteia la București, dar și despre dorințele ei în materie de viață profesională.

Bruneta se declară foarte mândră de fiica sa, are încredere în ea și îi place cum se descurcă la doar 21 de ani singură, într-un oraș necunoscut, dar cu visuri mărețe.

Iar unul dintre acele visuri este să îi calce pe urme lui Liviu Vârciu, de la care a luat carisma, dar și iubirea pentru teatru și televiziune.

În liceu, spune Ami, fiica sa a cochetat cu teatrul, iar de când s-a mutat la București spune că vede în ea dezvoltându-se tot mai mult latura artistică, cea care ține de televiziune.

Motiv pentru care, ca mamă, se gândește că fiica sa ar avea mari șanse și își urmeze visul, acela de a deveni prezentatoare, dar specifică, la fel ca-n cazul lui Vârciu, că divertismentul ar fi latura pe care s-ar plia cel mai bine Carmina.

Plus că, pe lângă carisma moștenită de la omul de televiziune, pe Carmina o ajută și numele, fiind deja cunoscută la scară largă.

Însă, chiar și așa, Ami Teiceanu lasă viitorul fiicei în mâna destinului și spune că orice vis o să i se împlinească doar după voia a ceea ce îi este scris, căci mereu ajungem să facem ce ne este predestinat și pentru ceea ce ne-am născut, de fapt, indiferent de dorințele noastre.

„ Vin des la București, ca să o văd. Eu am învățat-o pe Carmina să gătească, se descurcă bine, se gospodărește admirabil, am avut curajul să o las singură la București. Are 21 de ani, are viața ei, vorbim zilnic la telefon, îmi povestește tot, doar n-o să stea sub aripa mea toată viața. Este studentă la Jurnalism și vrea să se facă prezentatoare tv, ca tatăl ei. Și, da, are înclinații spre domeniul acesta, dar, știi cum e, destinul fiecăruia nu știi unde te duce. Are un nume care ar putea-o ajuta, dar, degeaba ai nume, trebuie să fii născut pentru televiziune și pentru orice îți dorești să faci în viață. Aș vedea-o potrivită pe Carmina, nu la Știri, ci la o emisiune de divertisment. A moștenit de la tatăl ei, Liviu Vârciu, carisma, dar e și spontană. Fiica mea a jucat și în piese, a cochetat cu actoria, la Arad, în timpul anilor de școală, dar, în prezent, nu mai activează în zona de teatru. Nu se știe niciodată. Actoria o poate ajuta, cu siguranță, pe micul ecran ”, ne-a declarat Ami Teiceanu, conform Impact.ro.