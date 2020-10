Liviu Varciu alaturi de fiica lui Carmina [Sursa foto: Facebook]

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a împlinit de curând majoratul şi deja este hotărâtă să apeleze la bisturiu pentru a avea un nas mai mic și mai frumos. Însă lui Liviu Vârciu nu i-a picat deloc bine vestea. Liviu Vârciu și Carmina au o relația tată-fiică excepțională, mai ales că, în scurt timp, tânăra se va muta în București pentru studii, motiv pentru care artistul i-a cumpărat deja un apartament, într-o zonă de lux a Capitalei.



Chiar dacă nu au locuit împreună, Liviu Vârciu s-a implicat mereu în deciziile fiicei sale, care au început să fie din ce în ce mai mari și mai importante, odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, după ce a devenit majoră, Carmina le-a spus fanilor de pe reţelele sociale că este mai pregătită ca niciodată să îşi facă o intervenţie chirurgicală estetică.

”Abia aștept să fac operația la nas. La anul, în iarnă, îl ciopârțesc”, a spus Carmina pe internet.

Liviu Vârciu nu este de acord cu operația Carminei

Liviu Vârciu nu este de acord cu operaţia pe care vrea să şi-o facă fiica lui, căci, spune el, este doar un moft adolescentin. Totodată, artistul a declarat că nu îi poate impune Carminei să îi respecte decizia lui, ci îi poate oferi doar un sfat părintesc.

”Eu am avut discuția asta cu ea de când era mică. Nu o să se opereze la nas. O să se opereze la nas când vreau eu. Este negociabilă discuția, ea tot insistă, eu nu sunt de acord, să vedem, poate, la un moment dat, cădem la un numitor comun. Eu pot doar să îi dau un sfat, nu o pot obliga. Ea decide că este majoră, dar este un moft, nu are deviație de sept. Fata mea este o fată foarte frumoasă, dar are ea problema asta de adolescent, sper să-i treacă într-un an de zile. Ea este un copil bun, foarte ascultător, sper să fie și o adolescentă la fel de bună. Nu am avut probleme cu ea până acum, mă face mândru mereu”, a fost declarat Liviu Vârciu.

