Caroline Wozniacki debutează în mare stil! A câștigat detașat primul meci după 3 ani și jumătate

In articol:

După ce a devenit mamă de două ori, fosta campioană de la Australian Open a decis să revină în circuit după 3 ani și jumătate de absență. A ales ca turneu de debut prestigiosul Canadian Open de la Montreal, iar prestația sa din primul meci s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

A învins-o pe, cedând doar patru game-uri, arătând astfel o condiție uluitoare. „Caro” s-a calificat mai departe după doar o oră și 38 de minute de joc.

Wozniacki va juca miercuri, 9 august, de la ora 23:30, în turul următor, împotriva campioanei de la Wimbledon de anul acesta, Marketa Vondrousova, actualul loc 10 WTA.

Declarația danezei înaintea turneului de la Montreal

„În acest moment al carierei mele știu cum să joc. Știu ce trebuie să îmbunătățesc sau ce fac foarte bine. Până la urmă, tenisul ține foarte mult și de mental, iar în momentele importante trebuie să poți să fii curajoasă, să joci cât mai bine și să nu-ți fie frică de eșec.

Eu cred în mine! Nu aș fi aici dacă nu aș crede în asta. Pot învinge pe oricine când joc cel mai bun tenis al meu, dar când nu sunt bine, pot pierde în fața oricui. Trebuie doar să mă concentrez pe mine, să mă antrenez cât mai bine și să joc la fel”, a declarat Wozniacki, înainte de începerea turneului din Canada.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Momentul îngrozitor în care un aparat de la o sală de forță zdrobește gâtul unui bărbat. Imaginile sunt greu de privit VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: „Este deja la Paris. Dacă nu ar fi, atunci s-ar afla aici”. Oficialii Barcelonei au anunțat oficial plecarea lui Ousmane Dembele!

Debutul Carolinei Wozniacki la turneul din Montreal [Sursa foto: Instagram @carowozniacki]

Citește și: „Giganții” din Insulele Feroe foarte aproape de play-off-ul Champions League! Cât valorează lotul echipei?

Citeste si: „La un moment dat, un demon a venit în fața mea. M-am luptat cu demonul ăla” Dana Roba, avertizată în vis de ceea ce urma să i se întâmple! Semnul care a prevestit teroarea prin care a trecut- kfetele.ro

Citeste si: Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce a murit, de fapt, nepotului lui Robert De Niro la doar 19 ani? Ce au descoperit medicii- radioimpuls.ro

Canadian Open, primul turneu după 3 ani și jumătate

Carolina Wozniacki a debutat la Canadian Open, turneu desfășurat anul acesta în Montreal, în perioada 4 – 13 august, urmând să se pregătească intens pentru turneul de Grand Slam, US Open (28 august – 10 septembrie).

Wozniacki a primit wildcard pentru cele două competiții, dat fiind faptul că ultimul meci disputat a fost în ianuarie 2020, atunci când a fost învinsă în turul al treilea la Australian Open de

„ Așa că voi juca la US Open! Există o atmosferă electrizantă la New York de care nu mă pot sătura și am jucat atât de bine acolo. De asemenea, David a fost la New York Knicks timp de cinci sezoane – amândurora ne place acolo. Voi începe să joc la Montreal doar ca să revin în circuit, apoi ne vom îndrepta cu toții la New York. După aceea, voi avea câteva luni să mă pregătesc pentru Australia. Jocurile Olimpice de la Paris sunt cu siguranță un obiectiv”, a declarat Wozniacki, înainte de începerea turneului.

„În mod realist, când nu ai mai fost atâta vreme în circuit și nu ai mai jucat un meci de foarte multă vrerme, indiferent cât de mult te-ai antrena nu poți simula niciodată cum e în timpul unui meci. Nu am jucat un meci adevărat de mai bine de trei ani. Îmi dau seama că prima mea partidă, probabil, nu va fi perfectă, dar voi face tot posibilul și voi lupta cât de mult pot. Voi încerca să câștig cât mai multe meciuri aici”, a adăugat daneza.