„Exista doar ceea ce vedem” - ne-am spune, intr-o exprimare ce pare redundanta, dar care dezvaluie, de fapt, ca „Nu mai exista nimic altceva”. Suna bizar? Se prea poate, dar este tocmai felul in care povestile ne coloreaza vietile, lumea devenind mai usor de vazut in toata frumusetea ei.

De aceea, consideram ca este necesar pentru copil sa cunoasca, inca din primii ani ai vietii, variantele infinite pe care povestile le ofera. In afara acestui beneficiu usor abstract, va prezentam si avantajele concrete, demonstrate ale lecturii povestilor!

Dezvoltarea imaginatiei

Este intuitiv, desigur, dar nu putem vorbi despre povesti fara a aduce in discutie beneficiile lor asupra imaginatiei celui mic. Universul fictiunii il va stimula sa faca jocuri de rol alaturi de dumneavoastra si de prietenii sai, sa asocieze elemente din realitate cu corespondentul lor din basm - spre exemplu, creanga cu un toiag sau cu o bagheta magica. Asta inseamna ca el va depasi limitele realitatii imediate, ca va putea vedea lumea, dar si dincolo de ea.

Insusirea valorilor

Ar putea, de ce nu, sa isi creeze propriile povesti, reconstruind lumile fabuloase despre care a aflat sau punand bazele uneia noi; sa se apropie, prin povestile nemuritoare, de o arta numai a lui.

Pentru copil, orice informatie este cat se poate de noua. El porneste la drum fara cunostinte anterioare - este datoria parintelui sa se foloseasca de cele mai bune resurse pentru a-l ghida, iar basmul este una dintre aceste resurse. De ce? Deoarece, experienta lumii fiind una complet noua, copilul este foarte predispus la confuzie, iar incertitudinea il influenteaza puternic la nivel emotional.

Lectii pentru viata de zi cu zi

Studiile psihologilor arata ca cei mici pasesc in lume cu un nivel mult mai scazut de anxietate daca invata de timpuriu valorile clare promovate de povesti - victoria binelui asupra raului, conduitele care trebuie urmate pentru a atinge o stare de fericire. Asadar, basmul devine un ghid moral pentru cel mic, pastrand totodata elementele de joaca si de fascinatie.

In afara beneficiilor de ordin pur psihologic pe care le-am descris mai sus, vrem sa prezentam si felul in care povestile construiesc atitudinea copilului fata de lumea inconjuratoare - componenta social-morala. Basmul poate parea mult prea luminos: in definitiv, binele triumfa indiferent de oprelisti. Dar tot el arata ca nu toate persoanele sunt bine intentionate si ca trebuie sa pastram intotdeauna vie o doza de circumspectie.

Reusita ii apartine celui care munceste din greu, care trece peste multe obstacole si care stie sa primeasca si sa ofere ajutor. Asadar, chiar daca povestile lasa aparenta unor lumi de un optimism excesiv, ele ofera, de fapt, lectii aplicabile in lumea concreta, servind, asa cum am aratat si mai sus, drept ghid pentru cel mic, care abia invata lumea si care abia se invata pe sine.

In loc de concluzii

Asa cum am vazut impreuna, lectura povestilor ii ajuta pe cei mici sa isi imagineze, sa creeze si sa isi construiasca seturi de principii - iar acestea sunt doar beneficiile specifice! Parintii care le citesc copiilor se bucura, in general, sa descopere ca empatia lor se dezvolta mult mai rapid si mai eficient, ca sunt capabili sa se identifice cu personajele si cu situatiile descrise si sa isi exprime gandurile cu mai multa claritate. Asadar, este esential sa existe in biblioteca fiecarei case cel putin un raft plin de carti de povesti pentru copii.